«Перезарядка»: волонтерів запрошують на зустріч з психологом та один з одним

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 99

Волонтерська перезарядка — це зустріч для тих, хто тримає тил і не тільки

Волонтер — це не супергерой. Це людина з величезним серцем, списком справ на три життя і мінімумом часу на себе. Але навіть найпотужніший powerbank треба заряджати.

«Волонтерська перезарядка» — це серія теплих, безпечних, неформальних зустрічей, де можна просто бути. Без звітів, дедлайнів і списків справ.

На вас чекає: тиша, спокій, підтримка

Простір, де можна виговоритись або помовчати

Дихальні та тілесні практики для відновлення

Арт-терапія (навіть якщо ви «взагалі не вмієте малювати»)

Теплий чай, кава, щирі розмови й ті самі «свої» люди.

Зустріяч відбудеться у неділю, 27 липня, о 12.00 за адресою: м.Кременчук, бульвар Українського Відродження, б.17 Творча студія «ПАЗЛ».

телефон для запису +38067-531-42-39.