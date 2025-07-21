«Перезарядка»: волонтерів запрошують на зустріч з психологом та один з одним

Волонтерська перезарядка — це зустріч для тих, хто тримає тил і не тільки
Волонтер — це не супергерой. Це людина з величезним серцем, списком справ на три життя і мінімумом часу на себе. Але навіть найпотужніший powerbank треба заряджати.
«Волонтерська перезарядка» — це серія теплих, безпечних, неформальних зустрічей, де можна просто бути. Без звітів, дедлайнів і списків справ.
Зустріяч відбудеться у неділю, 27 липня, о 12.00 за адресою: м.Кременчук, бульвар Українського Відродження, б.17 Творча студія «ПАЗЛ».
телефон для запису +38067-531-42-39.
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