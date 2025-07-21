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«Перезарядка»: волонтерів запрошують на зустріч з психологом та один з одним

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 99

 Волонтерська перезарядка — це зустріч для тих, хто тримає тил і не тільки

Волонтер — це не супергерой. Це людина з величезним серцем, списком справ на три життя і мінімумом часу на себе. Але навіть найпотужніший powerbank треба заряджати.

«Волонтерська перезарядка» — це серія теплих, безпечних, неформальних зустрічей, де можна просто бути. Без звітів, дедлайнів і списків справ.  

  • На вас чекає: тиша, спокій, підтримка
  • Простір, де можна виговоритись або помовчати
  • Дихальні та тілесні практики для відновлення
  • Арт-терапія (навіть якщо ви «взагалі не вмієте малювати»)
  • Теплий чай, кава, щирі розмови й ті самі «свої» люди.

Зустріяч відбудеться у неділю, 27 липня, о 12.00 за адресою: м.Кременчук, бульвар Українського Відродження, б.17 Творча студія «ПАЗЛ».

телефон для запису +38067-531-42-39.

— Запрошуємо волонтерів — активних, тимчасових, втомлених, натхненних, мовчазних — будь-яких. Не потрібно нічого «нести», «робити» чи «доводити». Просто приходьте. Бо ви вже робите багато. А тепер — час трохи подбати про себе, — запрошує психологиня Ірина Неграш.
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Автор: Мирослава Українська
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