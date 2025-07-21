«Готуємо хот-доги, щоб нагодувати тварин»: у Кременчуці відбудеться акція на підтримку притулку

У середу, 23 липня, у Кременчуці пройде цікавий благодійний захід, National Hot Dog Day, метою якого є підтримка притулку для тварин «Мокрі носики». Організатори заходу — Кав’ярня Rock Kava спільно з брендом HatDog.
Як розповів власник бренду HatDag Владислав Сахно, метою болагодійного заходу є збір кошів на корм для тварин із притулку «Мокрі Носики».
З кожного проданого хот-дога частина коштів буде передана на допомогу хвостатим.
Захід відбудеться 23 липня о 17.00 у Кременчуці, вул. Відродження, 18.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.