«Готуємо хот-доги, щоб нагодувати тварин»: у Кременчуці відбудеться акція на підтримку притулку

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 168 Коментарів: 1

З кожного проданого хот-дога частина коштів буде передана на допомогу хвостатим

У середу, 23 липня, у Кременчуці пройде цікавий благодійний захід, National Hot Dog Day, метою якого є підтримка притулку для тварин «Мокрі носики». Організатори заходу — Кав’ярня Rock Kava спільно з брендом HatDog.

Як розповів власник бренду HatDag Владислав Сахно, метою болагодійного заходу є збір кошів на корм для тварин із притулку «Мокрі Носики».

— У ці сколадні часи наші менші брати потребують особливої підтримки, тому запрошуємо — доєднуйтеся! Це добра ініціатива, яка об’єднає кременчужан навколо допомоги тваринам, — кажуть організатори.

З кожного проданого хот-дога частина коштів буде передана на допомогу хвостатим.

Захід відбудеться 23 липня о 17.00 у Кременчуці, вул. Відродження, 18.







