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Виставка Говарда Баффета «Відвага нації» побувала на вокзалі Кременчука

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 126

 

Це подорож не лише залізницею, а серцем України

До Кременчука завітав унікальний мистецький поїзд з фотовиставкою Говарда Баффетта. Протягом двох днів містяни мали змогу ознайомитися зі світлинами американського фотографа.

 

Це більше, ніж поїзд. Це — мандрівна галерея, створена за підтримки Howard G. Buffett Foundation, яка вирушає у 4-місячну подорож 63 вокзалами України. У трьох вагонах — виставка «Courage of a Nation» про незламність українців, очима американського філантропа та фотографа Говарда Баффетта.

 

Над концепцією працював дворазовий лауреат Пулітцерівської премії Мухаммед Мухейсен. Спеціально переобладнані вагони супроводжуються унікальним світловим і музичним оформленням.

 

— Це не просто вагони — це пересувна виставка, що говорить мовою світлин. Ми з Валерія Макряшина і Юра Волошин пересвідчились на власні очі. На борту унікального потягу — знімки американського мецената Говарда Баффета, який два роки документував українську війну. Тут вам покажуть фільм, як інженери Укрзалізниці перетворили старі вагони на справжні арт-простори — з підсвіткою, аудіо та навіть автографами на корпусі. Це треба побачити. Це треба відчути. Це — Україна в кадрі, — поділилася враженнями мешканка Кременчука Helen Semenova.

 

Символічно, що виставка проходить на вокзалах, адже вокзали за час війни бачили як біль розтавання, надію у порятунку, а й щиру любов та найміцніші обійми.

 

— З першої колії відправляється вагон Кременчук — закарбовані спогади з війни. Блукаєш виставкою повз вагони, всередині реалії війни, а за вагоном відносно мирне місто.

З початку повномасштабної війни потяги вивозили і рятували людей. Здавалось дуже важким було не те, що потрапити у цей потяг, але і бачити його забитий вщент людьми, сім’ями в яких виїхати змогли не всі. А зараз це місце де ти проваджаєш найрідніших або їдеш сам туди де йде війна. Париж вже не є містом кохання. Цей титул по праву забрав Краматорськ. «Побачити і померти» — лише пафосні слова для тих хто ніколи не втрачав і не знає як це щодня ризикувати життям заради найдорожчих.

І фотографії. Цей спектр емоцій який потрібно лише побачити на власні очі. Доходиш до початку виставки і чуєш як звучить в динаміках «Фортеця Бахмут». Щасливої дороги українці. Нехай кожен зустріне обов’язково на пероні всіх кого так довго чекає. І нехай перони будуть бачити лише сльози щастя. І ми обов’язково купимо квитки і відправимось подорожувати: Кременчук — Луганськ, Кременчук- Донецьк, Кременчук- Сімферополь, Кременчук-Маріуполь, Кременчук-Волноваха і т. д., — зауважила містянка Анна Душенко, яка також поділилася враженнями від мандруючої виставки. 

 

Варто відзначити, що точний календар не розкривається з міркувань безпеки. 

Це подорож не лише залізницею, а серцем України.

 

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Автор: Альона Душенко Фото: Анна Душенко, Helen Semenova
Теги: війна вокзал виставка Укрзалізниця
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