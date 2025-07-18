У Кременчуці горів легковик: ймовірна причина — витік газу

17 липня на вулиці Вадима Кришталя в Кременчуці загорівся легковик. Про пожежу повідомили рятувальникам близько 14.00, розповіли в Кременчуцькому районному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
На виклик прибув підрозділ 14-ї пожежно-рятувальної частини. Автомобіль врятували від повного знищення.
Внаслідок пожежі вогонь знищив лакофарбове покриття капота, навісне обладнання двигуна та електромережу. Також пошкоджено панель приладів, лобове скло й передні фари.
Травмованих внаслідок пожежі немає. Ймовірною причиною займання рятувальники називають розгерметизацію газової системи, кажуть в ДСНС.
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