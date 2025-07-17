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Учора на Кременчуччині рятувальники ДСНС погасили 5 пожеж сухої рослинності — триває гасіння сміття у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 09:09 Переглядів: 130

 

Вогонь знищив покрівлю житлового будинку та пошкодив дах господарчої споруди

Учора, 16 липня, на території Кременчуцького району зафіксовані 5 пожеж на відкритих територіях, на гасіння яких виїжджали рятувальники ДСНС. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС України.

Через сильні пориви вітру вогонь нищив усе на своєму шляху.

Де було загоряння:

  • о 10.36 сталася пожежа сухої рослинності в селі Радалівка, де вогнем знищено сухостій та сміття на площі1,5 га;
  • о 15.03 — пожежа на території приватного домоволодіння поблизу в місті Глобине, де вогнем знищено пшениця на корені на площі 1,5 га, стерня пшениці на площі 0,5 га;
  • о 17.08 — пожежа сухої рослинності в селі Веселий Поділ, де вогнем знищено сухостій на площі 0, 2 га;
  • о 17.52 — пожежа сухої рослинності в селі Келеберда, де вогнем знищено сухостій на площі 2 га;
  • о 22.09 — пожежа лісової підстилки в селі Чечелеве, де вогнем знищено лісова підстилка на площі 0,6 га.

До гасіння пожеж залучалися підрозділи ДСНС, Глобинська, Кам’янопотоківська місцева пожежна охорона та лісники.

 

А також 17 липня о 05.45 надійшло повідомлення про пожежу сміття в місті Горішні Плавні по вулиці Будівельників, ліквідація пожежі досі триває. Причини займання встановлюються.

Правоохоронці нагадують, що спалювати сухе листя або стерню під час війни заборонено. Адже це шкодить не тільки здоров’ю людей, а й створює загрозу екологічній та національній безпеці в регіоні.

Так, відповідно до ст. 77-1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, за самовільне випалювання сухої рослинності для громадян передбачений штраф від 3060 до 6120 грн, а для посадових осіб — від 15300 до 21420 грн.

За знищення чи пошкодження вогнем лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення суд (відповідно до ст. 245 Кримінального кодексу України) може бути призначений штраф від 91800 до 153 тис. грн, або до 5 років обмеження чи позбавлення волі.

А за пожежу (навіть, через необережність), що призвела до загибелі людей, масового знищення тварин чи інших тяжких наслідків, кримінальний закон передбачає від 5 до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що учора в Горішніх Плавнях сталася пожежа у квартирі — жінка отримала травму.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС Горішні Плавні пожежі Кременчуцький район суха трава
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