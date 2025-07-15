Вакансії тижня у Кременчуці: понад 20 пропозицій у різних сферах

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 2

Цього тижня у Кременчуці та районі роботодавці пропонують понад двадцять вакансій у різних сферах — від виробництва до сфери обслуговування та охорони. Роботодавці мають дотримуватись норм трудового законодавства та забезпечувати рівні можливості для жінок і чоловіків

Виробництво та логістика Вантажники/ці, сортувальники/ці та пресувальники/ці вторинної сировини — графік 08:00–16:00, район Ревівка.

Тел.: 050-308-99-09.

Тел.: 050-308-99-09. Водій/ка екскаватора — робота в Кременчуці та районі, оплата погодинна, залежить від досвіду та графіка. Максимальна зарплата до 40 000 грн/міс. Тел.: 067-532-74-04.

Водій/ка категорій В, С на металобазу (район зупинки Присадки). Повний соцпакет, графік 08:00–17:00, вихідні — субота та неділя. Зарплата 17 000 грн/міс. Тел.: 050-304-70-33.

Водій/ка-експедитор/ка на авто компанії для розвезення товару за торговими точками. Графік: 06:00–14:00 (понеділок, середа, п’ятниця). Постійна робота. Тел.: 067-530-07-01 (Viber), 098-412-41-70.

Оглядач/ка-ремонтник/ця вагонів ПТО станції Кременчук — зарплата 9 000 грн/міс., зміни день/ніч. Тел.: 098-475-22-36, 76-22-50.

Оператор/ка станційного технологічного центру (обробка документів) — 8 500 грн/міс., зміни день/ніч. Тел.: 098-475-22-36, 76-22-50.

Приймальник/ця поїздів — огляд вагонів у парках Череднички та Передгірковий. Зарплата 9 000 грн/міс., зміни день/ніч. Тел.: 098-475-22-36, 76-22-50.

Складач/ка поїздів — 9 500 грн/міс., зміни день/ніч. Тел.: 098-475-22-36, 76-22-50. Сфера обслуговування та торгівля Продавець/чиня в магазин «Єврокошик» (центр міста). Графік змінний, з 09:00 до 20:00, зарплата 12 000 грн (15 робочих днів).

Тел.: 067-929-82-98.

Тел.: 067-929-82-98. Продавець/чиня дитячого одягу в ТЦ «Плеяда» — 09:00–15:30, понеділок вихідний. Тел.: 066-047-67-12 (Світлана).

Продавець/чиня нижньої білизни (центральний ринок). Тел.: 098-045-91-64.

Майстер/ка чоловічих зачісок у перукарні «Ника» (досвід обов’язковий). Тел.: 067-161-88-33, 097-572-68-80.

Прибиральник/ця у фітнес-клуб — графік 2/2 по 12 годин, зарплата 11 000 грн/міс. Тел.: 050-351-59-67. Безпека та охорона Контролер/ка КПП, АТ «Вепр» — нічні зміни, доба через дві. Повна зайнятість, 5-денний робочий тиждень.

Тел.: 068-679-69-69.

Тел.: 068-679-69-69. Охоронник/ця (вахта) — 14×14 діб, проїзд і проживання за рахунок фірми, 600 грн/доба. Тел.: 096-659-56-89, 095-427-70-98.

Охоронець/ка-контролер/ка на автостоянку (центр міста, нічна зміна). Тел.: 096-522-77-45.

Контролер/ка на автостоянку (район льотного коледжу) — доба через три, зарплата 7 000 грн/міс. Тел.: 093-739-56-54. Догляд та домашня робота Доглядальник/ця з проживанням для жінки, яка потребує повного догляду. Телефонувати лише зацікавленим у тривалій роботі.

Тел.: 096-662-97-78.

Тел.: 096-662-97-78. Помічник/ця на присадибну ділянку (район Крюків) — 3–4 рази на тиждень, тривалий термін. Тел.: 098-693-69-33. Інше Різноробочі для розбирання будівлі в центрі міста.

Тел.: 095-799-26-00.

Тел.: 095-799-26-00. Слюсар/ка з ремонту автомобілів — можливе навчання та проживання. Тел.: 098-704-09-22. Нагадаємо, що 8 травня Держпродспоживслужба здійснює державний нагляд за змістом оголошень про працевлаштування. Заборонено публікувати дискримінаційні вимоги та маніпулятивні формулювання. Якщо ви — роботодавець і бажаєте розмістити оголошення, звертайтесь до редакції. Ми допоможемо сформулювати його так, щоб це було законно, зручно — і привабливо для шукачів.

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