Вперше на Правобережжі Кременчука відбудеться літургія за участі митрополита Федіра (афіша)

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У п’ятницю, 11 липня, вперше на Правобережжі Кременчука під відкритим небом відбудеться архієрейська Божественна Літургія, яку очолити митрополит Полтавський та Кременчуцький Федір. Про це повідомляє прихожанка храму Равноапостольної княгині Ольги, кременчужанка Ольга Пономаренко.

— Вперше в Православній Церкві України, бо до цього в Крюкові та на Раківці були такі служби тільки в УПЦ (РПЦ МП).

Запрошуємо всіх, хто бажає долучитися до спільної молитви за наших вояків ЗСУ та за нашу Україну.

Літургія відбудеться о 0.00 за адресою: м. Кременчук, вул. Приходька, 83.