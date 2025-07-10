У п’ятницю, 11 липня, вперше на Правобережжі Кременчука під відкритим небом відбудеться архієрейська Божественна Літургія, яку очолити митрополит Полтавський та Кременчуцький Федір. Про це повідомляє прихожанка храму Равноапостольної княгині Ольги, кременчужанка Ольга Пономаренко.
Запрошуємо всіх, хто бажає долучитися до спільної молитви за наших вояків ЗСУ та за нашу Україну.
Літургія відбудеться о 0.00 за адресою: м. Кременчук, вул. Приходька, 83.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.