На зміну кульбабам сквер Бабаєва у Кременчуці прикрасили маками

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Штучні квіти встановили до Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

У сквері імені Бабаєва у Кременчуці встановили нову композицію штучних квітів — маки. Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Маки є символом пам'яті жертв у Другій світовій війні, тож і встановили композицію у сквері до Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.