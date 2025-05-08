На зміну кульбабам сквер Бабаєва у Кременчуці прикрасили маками

У сквері імені Бабаєва у Кременчуці встановили нову композицію штучних квітів — маки. Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Маки є символом пам'яті жертв у Другій світовій війні, тож і встановили композицію у сквері до Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Містяни уже встигли оцінити нову локацію, тож починають активно фотографуватися із композицією.
Нагадаємо, минулого тижня у сквері поблизу фонтана встановили гігантські штучні кульбаби.
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