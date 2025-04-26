У Кременчуці чоловік покусав поліціянта: слідчі розслідують справу

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 142

Правоохоронці розслідують справу про напад на поліціянта під час виконання ним службових обов’язків. Інцидент стався 17 квітня близько 15.30 — чоловік вкусив поліціянта за палець і гомілку. Про це стало відомо з ухвали суду Крюківського районного суду.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 1 ст. 345 ККУ — умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу. 23 квітня слідчий суддя Крюківського райсуду задовольнив клопотання прокуратури щодо арешту одягу можливого нападника, які можуть бути речовими доказами.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року в одному з під’їздів будинку на вулиці Вадима Пугачова чоловік побив правоохоронця молотком.