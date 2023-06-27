Кременчуцьке управління ДСНС закликає дотримуватися правил пожежної безпеки, щоб зберегти врожай

Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області звертає увагу громадян на те, що в період жнивної компанії загрозу для нового врожаю створюють спекотна погода, несправний стан деяких хлібозбиральних агрегатів, а також людська недбалість та безвідповідальність.
У період збирання врожаю категорично забороняється:
Рятувальники наголошують, що випалювання стерні, сухої трави, поживних залишків соломи на полях може призвести до пожеж на сусідніх полях, на територіях приватних домоволодінь, лісопосадках, відключень повітряних ліній електропередачі надвисокої напруги. Це завдає державі великі матеріальні та економічні збитки. Дим, який виникає внаслідок горіння та тління, потрапляє до населених пунктів чим створює задимлення територій та завдає шкоди навколишньому середовищу.
Особу, яка здійснюватиме спалювання сухостою, може бути притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Самовільне випалювання рослинності або її залишків». Це тягне за собою накладання штрафу на громадянина від 3060 до 6120 гривень, а на посадових осіб — від 15300 до 21420 гривень.
— Дотримання правил пожежної безпеки під час збирання врожаю — обов’язок кожного громадянина!
У випадках виникнення пожежі треба негайно повідомити до Служби порятунку за номером «101». До приїзду рятувальників необхідно гасити вогонь наявними силами та первинними засобами пожежогасіння аби запобігти поширенню пожежі, — закликають рятувальники.
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