Кременчуцьке управління ДСНС закликає дотримуватися правил пожежної безпеки, щоб зберегти врожай

Вчора, 21:01 Переглядів: 182

Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області звертає увагу громадян на те, що в період жнивної компанії загрозу для нового врожаю створюють спекотна погода, несправний стан деяких хлібозбиральних агрегатів, а також людська недбалість та безвідповідальність.

— Тому у цей період, аграріям, рятувальникам та усім громадянам необхідно об’єднати зусилля, аби не допустити вогонь на полях та у місця зберігання врожаю, забезпечити населення хлібом та до зернини зберегти вирощене, — йдеться у зверненні.

У період збирання врожаю категорично забороняється:

палити біля хлібних масивів;

розкладати багаття на полях та поблизу них;

спалювати стерню, післяжнивні залишки;

полювати неподалік ланів;

допускати проїзд чи стоянку техніки, окрім спеціально обладнаної, ближче, ніж за 100 метрів від хлібних масивів;

встановлювати туристичні намети ближче 100 метрів від поля;

під час жнив ходити по перекритим тимчасовим дорогам та стежкам.

— Дорослі повинні подбати, щоб діти не бавилися з вогнем поблизу хлібних масивів. Керівникам агропідприємств необхідно вжити заходів щодо недопущення випалювання стерні та післяжнивних залишків, яке може призвести як до займання ще нескошених полів, так і розташованих поруч лісових масивів, — зазначають в Кременчуцькому районному управлінні ДСНС.

Рятувальники наголошують, що випалювання стерні, сухої трави, поживних залишків соломи на полях може призвести до пожеж на сусідніх полях, на територіях приватних домоволодінь, лісопосадках, відключень повітряних ліній електропередачі надвисокої напруги. Це завдає державі великі матеріальні та економічні збитки. Дим, який виникає внаслідок горіння та тління, потрапляє до населених пунктів чим створює задимлення територій та завдає шкоди навколишньому середовищу.

Особу, яка здійснюватиме спалювання сухостою, може бути притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Самовільне випалювання рослинності або її залишків». Це тягне за собою накладання штрафу на громадянина від 3060 до 6120 гривень, а на посадових осіб — від 15300 до 21420 гривень.