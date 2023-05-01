Вчора у Кременчуці грали на косах, дримбі, трембітах і цимбалах: у МПК виступив НАОНІ Оркестра

Микола Корецький
Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку
Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Кременчук, Культура, Топ-новина

Вчора у Кременчуці грали на косах, дримбі, трембітах і цимбалах: у МПК виступив НАОНІ Оркестра

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 238

 

Серед 45 музикантів на сцені був і кременчужанин, який грав електробандурі

Недільного вечора, 30 квітня, на сцені Міського палацу культури виступив НАОНІ Оркестра - Національний академічний оркестр національних інструментів України.

45 музикантів разом із художнім керівником і головним диригентом оркестру Віктором Гуцалом «запалили» повну залу глядачів світовими рок-хітами та саундтреками з популярних кінострічок.

   

Музиканти НАОНІ мають музичну освіту. Протягом концерту багато хто з них зіграв на кількох різноманітних інструментах. А ще вони підспівували та підтанцьовували. Тож не дивно, що виконання світових хітів таких гуртів, як Europe, Pink Floyd, Nirvana, Queen та AC/DC, а також саундтреків із Піратів Карибського моря, Таксі та Мисливців за привидами, щоразу викликало шалені оплески.

  

Особливо бурхливі оплески, від яких навіть вуха закладало, викликали інтерпретації пісень «Ой у лузі червона калина», яку вважають гімном УПА, а також виконану на біс «Стефанію», з якою Kalush Orchestra перемогли в пісенному конкурсі Євробачення 2022.

Приємною несподіванкою для диригента стали квіти від військового.

 

Кілька фрагментів виступу НАОНІ Оркестра можна побачити у відео:

Розмова після концерту

Після концерту «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з одним із найяскравіших музикантів оркестру Андрієм Войчуком, Заслуженим артистом України, солістом й ансамблістом НАОНІ. Тим самим сопілкарем, який у темних окулярах «запалював» на сцені, коли грали мелодію з фільмів про Джеймса Бонда.

 

Він розповів, що на кременчуцькій сцені оркестранти грали на традиційних класичних інструментах, а також на народних інструментах: цимбали, кобза, бандура, ліра, сопілка, трембіта, телинка, окарина, флейта Пана, дримба, бугай, рубель, козацька сурма тощо.

Всі ці інструменти суто українські, багато з яких автентичні.

- Наприклад, наші трембіти, як і має бути, зроблені у Карпатах із ялиць, у які били блискавки. Через це їх називають громовиці. А цимбалам, на яких граю особисто я, вже понад 50 років. До речі, цимбали настільки старий музичний інструмент, що їх згадують навіть у Біблії, у псалмі 150, - розповів Андрій Войчук.

 

А якщо взяти дримбу або варган, це взагалі один із найдавніших народних інструментів, на якому українці грали з давніх-давен. Дримба — це українська назва. Всього назв цього інструменту налічується понад 600.

- Це один із найстаріших і найпоширеніших музичних інструментів у світі, який мав вплив на всі інші інструменти. За рахунок дримби з'явилися голос, губна гармоніка, баян, - додав Андрій Войчук.

Цікавинкою було те, що на електробандурі грав кременчужанин, а під час одного з музичних виступів, чоловіки грали на косах. Грали «концертними» викрутками.

  

2
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: концерт НАОНІ Оркестра МПК оркестр інтерв'ю
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 16 від 20 квітня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 15 від 13 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 14 від 6 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 13 від 30 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх