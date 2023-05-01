Вчора у Кременчуці грали на косах, дримбі, трембітах і цимбалах: у МПК виступив НАОНІ Оркестра

Недільного вечора, 30 квітня, на сцені Міського палацу культури виступив НАОНІ Оркестра - Національний академічний оркестр національних інструментів України.
45 музикантів разом із художнім керівником і головним диригентом оркестру Віктором Гуцалом «запалили» повну залу глядачів світовими рок-хітами та саундтреками з популярних кінострічок.
Музиканти НАОНІ мають музичну освіту. Протягом концерту багато хто з них зіграв на кількох різноманітних інструментах. А ще вони підспівували та підтанцьовували. Тож не дивно, що виконання світових хітів таких гуртів, як Europe, Pink Floyd, Nirvana, Queen та AC/DC, а також саундтреків із Піратів Карибського моря, Таксі та Мисливців за привидами, щоразу викликало шалені оплески.
Особливо бурхливі оплески, від яких навіть вуха закладало, викликали інтерпретації пісень «Ой у лузі червона калина», яку вважають гімном УПА, а також виконану на біс «Стефанію», з якою Kalush Orchestra перемогли в пісенному конкурсі Євробачення 2022.
Приємною несподіванкою для диригента стали квіти від військового.
Кілька фрагментів виступу НАОНІ Оркестра можна побачити у відео:
Після концерту «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з одним із найяскравіших музикантів оркестру Андрієм Войчуком, Заслуженим артистом України, солістом й ансамблістом НАОНІ. Тим самим сопілкарем, який у темних окулярах «запалював» на сцені, коли грали мелодію з фільмів про Джеймса Бонда.
Він розповів, що на кременчуцькій сцені оркестранти грали на традиційних класичних інструментах, а також на народних інструментах: цимбали, кобза, бандура, ліра, сопілка, трембіта, телинка, окарина, флейта Пана, дримба, бугай, рубель, козацька сурма тощо.
Всі ці інструменти суто українські, багато з яких автентичні.
А якщо взяти дримбу або варган, це взагалі один із найдавніших народних інструментів, на якому українці грали з давніх-давен. Дримба — це українська назва. Всього назв цього інструменту налічується понад 600.
Цікавинкою було те, що на електробандурі грав кременчужанин, а під час одного з музичних виступів, чоловіки грали на косах. Грали «концертними» викрутками.
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