Вчора у Кременчуці грали на косах, дримбі, трембітах і цимбалах: у МПК виступив НАОНІ Оркестра

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Серед 45 музикантів на сцені був і кременчужанин, який грав електробандурі

Недільного вечора, 30 квітня, на сцені Міського палацу культури виступив НАОНІ Оркестра - Національний академічний оркестр національних інструментів України.

45 музикантів разом із художнім керівником і головним диригентом оркестру Віктором Гуцалом «запалили» повну залу глядачів світовими рок-хітами та саундтреками з популярних кінострічок.

Музиканти НАОНІ мають музичну освіту. Протягом концерту багато хто з них зіграв на кількох різноманітних інструментах. А ще вони підспівували та підтанцьовували. Тож не дивно, що виконання світових хітів таких гуртів, як Europe, Pink Floyd, Nirvana, Queen та AC/DC, а також саундтреків із Піратів Карибського моря, Таксі та Мисливців за привидами, щоразу викликало шалені оплески.

Особливо бурхливі оплески, від яких навіть вуха закладало, викликали інтерпретації пісень «Ой у лузі червона калина», яку вважають гімном УПА, а також виконану на біс «Стефанію», з якою Kalush Orchestra перемогли в пісенному конкурсі Євробачення 2022.

Приємною несподіванкою для диригента стали квіти від військового.

Кілька фрагментів виступу НАОНІ Оркестра можна побачити у відео:

Розмова після концерту

Після концерту «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з одним із найяскравіших музикантів оркестру Андрієм Войчуком, Заслуженим артистом України, солістом й ансамблістом НАОНІ. Тим самим сопілкарем, який у темних окулярах «запалював» на сцені, коли грали мелодію з фільмів про Джеймса Бонда.

Він розповів, що на кременчуцькій сцені оркестранти грали на традиційних класичних інструментах, а також на народних інструментах: цимбали, кобза, бандура, ліра, сопілка, трембіта, телинка, окарина, флейта Пана, дримба, бугай, рубель, козацька сурма тощо.

Всі ці інструменти суто українські, багато з яких автентичні.

- Наприклад, наші трембіти, як і має бути, зроблені у Карпатах із ялиць, у які били блискавки. Через це їх називають громовиці. А цимбалам, на яких граю особисто я, вже понад 50 років. До речі, цимбали настільки старий музичний інструмент, що їх згадують навіть у Біблії, у псалмі 150, - розповів Андрій Войчук.

А якщо взяти дримбу або варган, це взагалі один із найдавніших народних інструментів, на якому українці грали з давніх-давен. Дримба — це українська назва. Всього назв цього інструменту налічується понад 600.

- Це один із найстаріших і найпоширеніших музичних інструментів у світі, який мав вплив на всі інші інструменти. За рахунок дримби з'явилися голос, губна гармоніка, баян, - додав Андрій Войчук.

Цікавинкою було те, що на електробандурі грав кременчужанин, а під час одного з музичних виступів, чоловіки грали на косах. Грали «концертними» викрутками.