Президент Зеленський відвідав Полтаву

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Вчора, 18 квітня, Полтаву з робочим візитом відвідав Президент України Володимир Зеленський. Про це йдеться на офіційних сторінках глави держави. Під час робочої поїздки у Полтавську область Президент України Володимир Зеленський відвідав один із медичних закладів, де лікуються українські військовослужбовці. Президент поспілкувався з бійцями та вручив їм державні нагороди. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, захисники відзначені медалями «За військову службу Україні».

Глава держави також оглянув рентгенологічне й нейрохірургічне відділення лікарні та ознайомився з роботою центру реабілітаційної медицини. Президенту показали сучасне обладнання, яке допомагає провести якісну реабілітацію пацієнтів.

Володимир Зеленський вручив представникам Медичних сил ЗСУ ордени Данила Галицького, княгині Ольги ІІІ ступеня, медалі «За військову службу Україні», а також надав їм почесні звання «Заслужений лікар України».

«Хочу подякувати вам. Ви робите велику роботу, яку цінують не лише хлопці й дівчата, які лікуються тут, а й усі громадяни України. Бажаю вам здоров’я, яке ви даєте нашим воїнам і цивільним. Бажаю вам перемоги», — сказав Президент.

Крім того, Президент провів нараду щодо безпекової та соціально-економічної ситуації на Полтавщині. Розглянули питання щодо обстановки на Полтавщині в операційній зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Суми» та щодо готовності військових підрозділів до виконання завдань.

Під час наради учасники заслухали інформацію про оперативну та криміногенну ситуацію в регіоні.

Цього ж дня Зеленський побував і на передовій, в Авдіївці.

«Завершуємо цей день у Полтаві. Особливо хочу подякувати нашим Медичним силам, усім лікарям, медичним сестрам і братам, які повертають наших захисників і захисниць до життя після поранень. І на Донеччині, і тут, у Полтаві, відвідав шпиталі… Гордість за наших людей, сильних навіть тоді, коли вони ще відновлюють свої сили. Честь і шана всім, хто лікує наших воїнів! Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день! Всім дякую, хто працює заради нашої перемоги! Слава кожному і кожній, хто зараз у бою, на бойових постах, у бойових завданнях! » — сказав Президент у вечірньому зведенні.



