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12 квітня у Кременчуці виступить Віктор Павлік — встигніть придбати квитки  

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 136

Співак представить особливий концерт «Весняна Яна» на підтримку ЗСУ

12 квітня о 19.00 у Кременчуці з особливим концертом  виступить співак-романтик та улюбленець жінок Віктор Павлік Віктор Павлік, під чиї пісні закохувались, освідчувались та мріяли цілі покоління.

На особливому концерті «Весняна Яна» артист здивує як своїх вірних шанувальників, так і молодь.

«Шикидим», «Ні обіцянок, ні пробачень», «Ти подобаєшся мені», «Яна», «Афіни, Київ і Стамбул», «Тарам там нема з ким» — Віктор Павлік заспіває всі свої найкращі хіти, що вже стали культовими. А також нові зворушливі прем’єри «Синочку», «Зоряна моя дружина» та улюблені українські пісні «Білі черемхи», «Два кольори», «Чорнобривці» й «Червона калина», які гучно заспіваємо усією залою.

Організатори обіцяють, що концерт буде щирим і незабутнім: поєднає драйв і запал, красу і феєрію, зігріє усіх глядачів душевним теплом та стане нашою спільною допомогою воїнам ЗСУ.

Під час концерту пройде благодійний аукціон, всі кошти з якого разом із частиною від продажу квитків, будуть передані захисникам.



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Автор: ТелеграфЪ
Теги: концерт Віктор Павлік
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