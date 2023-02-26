Біля першої міської лікарні відновили освітлення пішохідних переходів 

Попри те, що Полтавська ОВА не дає дозвіл на ввімкнення всього вуличного освітлення у Кременчуці, комунальники підсвітлюють найбільш небезпечні пішохідні переходи
На вул. Гранітній біля Першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського відновили освітлення пішохідних переходів. Це потрібно для безпеки всіх учасників дорожнього руху.
Як повідомили у Кременчуцькій міській раді, через те, що неосвітлені критичні ділянки доріг та пішохідні переходи часто є причиною дорожньо-транспортних пригод, у місті почали відновлювати роботу окремих світлоточок для забезпечення зовнішнім освітленням проблемних перехресть та пішохідних переходів у різних районах міста.
Також цього тижня працівники КП «Міськсвітло» відновили освітлення пішохідних переходів на перехресті Військової та М. Кучми, а також на вул. Республіканській.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер