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Біля першої міської лікарні відновили освітлення пішохідних переходів 

Сьогодні, 08:06 Переглядів: 380

 

Попри те, що Полтавська ОВА не дає дозвіл на ввімкнення всього вуличного освітлення у Кременчуці, комунальники підсвітлюють найбільш небезпечні пішохідні переходи

На вул. Гранітній біля Першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського відновили освітлення пішохідних переходів. Це потрібно для безпеки всіх учасників дорожнього руху. 

Як повідомили у Кременчуцькій міській раді, через те, що неосвітлені критичні ділянки доріг та пішохідні переходи часто є причиною дорожньо-транспортних пригод, у місті почали відновлювати роботу окремих світлоточок для забезпечення зовнішнім освітленням проблемних перехресть та пішохідних переходів у різних районах міста.

Також цього тижня працівники КП «Міськсвітло» відновили освітлення пішохідних переходів на перехресті Військової та М. Кучми, а також на вул. Республіканській.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: Міськсвітло вуличне освітлення пішохідний перехід відновлення
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