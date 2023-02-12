«Війна не має стати буденністю», — хокеїст «Кременчука» Гліб Крівошапкін

Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Кременчук, Спорт, Статистика, Інтерв'ю

«Війна не має стати буденністю», — хокеїст «Кременчука» Гліб Крівошапкін

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 182

 

Форвард збірної України про турне Канадою, Універсіаду та війну

Нападник хокейного клубу Кременчук та один із лідерів збірної України Гліб Крівошапкін розповів про тур команди U-25 Канадою, виступи синьо-жовтих на Зимовій універсіаді-2023, заклики про допомогу у війні проти росії, чемпіонат України та майбутню світову першість. Інтерв'ю зі спортсменом записало видання СпортАрена.

«Маємо хорошу команду, амбіції, правильні цілі. Тепер залишається лише разом працювати на результат»

— Кременчук для вас не чужий клуб (Гліб грав там у сезонах 2017/2018 та 2018/2019). Одразу прийняли пропозицію містян, чи розглядали інші варіанти?

— Майже одразу. До неї розглядав інші варіанти, але з ними нічого не вийшло. Спочатку приїхав на навчально-тренувальний збір з командою, після чого вже приймав рішення. Як результат, підписав контракт.

Це було правильне рішення, у нас непоганий колектив, майже усіх знав. По ходу сезону всі спрацювались, то ж в результаті маємо хорошу команду, амбіції, правильні цілі. Тепер залишається лише разом працювати на результат.

 

— У команді два ветерани — Денис Ісаєнко та Артем Гніденко. Як вам грати разом із ними?

— Вони, якщо можна так сказати, дуже якісні ветерани. Багато грали свого часу як і в регулярних чемпіонатах, так і за національну команду. З Денисом Ісаєнком я вже працював як з тренером теж у Кременчуці, тому зараз це дуже цікавий досвід працювати з ним як із партнером по команді ще й в одній ланці. З Артемом Гніденком теж гарно спілкуємось, хороші робочі стосунки. Є певні моменти, про які запитую в нього. Він теж центральний нападник, то ж спрацювались непогано.

— Чи не заважає те, що Ісаєнком раніше був вашим тренером?

— Потрібно розуміти, коли це тренер, а коли — партнер по команді. Думаю, що я, так само як і він, розуміємо, що ми вже не у стосунках тренер-гравець, а граємо разом. Хоча, вважаю, навіть за таких обставин субординація повинна бути.

— Це взагалі вперше, що в чемпіонаті України немає легіонерів. Як вам досвід суто українського турніру?

— На мій погляд, це лише перевага для наших молодих хлопців, які, завдяки тому, що немає представників країн-терористів в чемпіонаті, мають змогу набувати досвіду та грати з такими ветеранами як Ісаєнко та Гніденко. Головне, аби вони правильно це сприймали, не боятися вчитися та запитувати, щоб в майбутньому вони могли правильно реалізувати цей досвід – допомагати своїм клубам та національній збірній.

— А як вам загалом відчуття, коли тепер уже до вас можуть звертатись за порадами? Зараз багато хокеїстів значно молодші від вас й вперше грають на дорослому рівні?

— Якщо комусь потрібна моя допомога, то я звісно допоможу. Авжеж були моменти, коли хтось з хлопців підходив і щось запитував. Був у мене дуже класний досвід, коли один із молодших хлопців під час гри підійшов до мене і попросив моральної підтримки. Можливо, щоб трохи заспокоїтися. І що найкрутіше — це спрацювало, бо одразу після моїх слів на наступній зміні він забив гол.

— Схоже, що Дніпро — найпринциповіший суперник Кременчука. Очікували, що саме херсонці покажуть такий рівень гри?

— Якщо чесно, то я взагалі ні від кого нічого не очікував. Та і ніколи не очікую. Не дивлюсь на суперників, не дивлюсь матчі. Переглядаю лише свої, аби зробити роботу над помилками.

— У вас дуже технічна ланка. Як вам грати з колишнім партнером по Донбасу Віталієм Лялькою? Не пригадую аби ви грали в одній ланці за донеччан, а тут вийшов дуже злагоджений тандем.

— Був дуже здивований, коли Віталій прийшов до нас у команду, якщо чесно. Був впевнений, що він знайде себе за кордоном – такий хокеїст може і, мабуть, навіть має грати на вищому рівні. Але я дуже радий грати з ним. Можливо, йому я про це не казав, але я вдячний, що ми граємо разом, Мати партнера такого рівня це дуже круто, тому що ми можемо якісно працювати в тандемі і показувати гарні результати.

 

«Сподіваюсь, що мене почули. Можливо, когось мої слова переконали та змотивували допомагати Україні»

— Які були емоції від зустрічі Нового року на матчі Калгарі Флеймс?

— Взагалі я зустрів цей Новий рік двічі. Вперше в автобусі з моїми батьками. Поки ми ще їхали до Калгарі в Україні вже наступив Новий рік, то ж я мав змогу зателефонувати їм, відсвяткувати з ними. Це було важко, але я був радий мати змогу провести цю мить з сім’єю, розділити з ними цю радість і почути їхні голоси. Та коли попрощались, то стало сумно, адже я не вдома. Проте одразу прийшов до тями, я ж розумів і знав, що так буде: така вже в мене робота.

На матчі з Калгарі була дуже крута атмосфера, незабутні відчуття й незабутній Новий рік. Ще й команда перемогла, та вже наступного дня ми самі грали, то ж потрібно було готуватись до своїх матчів.

— Загалом, що можете сказати про всі чотири зустрічі туру? Таких результатів ви очікували від команди та і від себе особисто?

— Як я вже казав, ніколи нічого не очікую, дію по ситуації. Та коли тур закінчився, після усіх матчів, можу сказати, що ми могли зіграти краще і виграти більше однієї зустрічі. Або ж, якщо б і не виграти, то показати кращу гру. Це було нам до снаги, оскільки ми мали непогану команду.

— Команда відвідала тренування Едмонтон Ойлерз. Як це було побачити зсередини процес тренування клубу НХЛ?

— Це був дуже крутий досвід, незабутні відчуття та емоції. Я раніше бував на іграх і бував на тренуванні команди НХЛ в дитинстві («Нью-Джерсі Девілс»), а наступного дня ми відвідали гру, так само як і в цьому турі, але з того часу я мало що пам‘ятаю. Зараз у моєму віці побувати на тренуванні команди найвищого рівня, це дуже крутий досвід. Це надихає працювати на повну на тренуваннях.

— У Калгарі після гри вболівальники почали співати гімн України. Можете поділитись що тоді відчувалось стоячи за тисячі кілометрів від дому?

— У той момент голова взагалі відключилася, нічого не думав і повністю віддався почуттям. Під‘їхав до сектору, де люди співали, зняв шолом, поклав руку на серце й співав з ними до кінця не дивлячись на те, що там відбувалось навколо, чи потрібно було йти в роздягальню, можливо, тренер щось хотів сказати. Тоді мене це взагалі не турбувало, бо я вважав потрібним та правильним віддати належне віддати усім вболівальникам, які прийшли нас підтримати, а особливо тим, які настільки емоційно в один голос співали наш гімн просто стоячи на трибуні та тримаючи наші прапори. Вважав і досі вважаю, що зробив усе правильно. Я дуже вдячний усім тим людям, це неймовірне відчуття і неймовірну підтримку.

 

— Було досить багато згадок в канадських ЗМІ про тур, коментарів гравців збірної й ваших в тому числі. На вашу думку, чи допомогло це для ширшого розуміння канадців, чим живе Україна та український спорт зараз?

— Сподіваюсь, що це допомогло. Я відповідав на величезну кількість запитань і намагався донести до людей, яким це важко зрозуміти, бо вони цього не відчували і сповідаюсь, що й не відчують. Та все ж я намагався донести, що все, що відбувається в Україні — це не просто новини, чи відео в соцмережах, а наша реальність. Це відбувається насправді, у цю ж мить. Наші воїни захищають нашу країну, незалежність, наші сім‘ї та наші життя. Маючи таку змогу, я просив людей, щоб вони не забували. Війна не має стати буденністю.

Багато розповідав як живе, грає та тренується ХК Кременчук, як відбувається чемпіонат в умовах війни, як живуть мої батьки зараз у Харкові. Тож я сподіваюсь, що мене почули. Можливо, когось мої слова переконали та змотивували допомагати Україні.

— Можливо Ви бачили інтерв‘ю Вадима Шахрайчука після повернення збірної, зокрема й ці слова: «Всі наші гравці вузькоспеціалізованого профілю – їм не вистачає творчого підходу та майстерності». Оскільки ви раніше грали в США і краще знайомі з тамтешнім хокеєм, що б ви, з огляду на власний приклад,  над чим допрацювати аби розширити свій профіль?

— Як би це не прозвучало, та вважаю, що це не про мене (сміється). Авжеж є моменти над якими треба працювати, які я можу покращити, але це мої особисті спостереження після матчів в Канаді та Америці. Серед того, що можу виділити, не піддаватись емоціям й грати у свою гру. Неважливо який суперник, сильний чи слабкий, знаю, що можу, чого від мене очікують тренери та команда, то ж завжди намагаюсь зробити все. То ж так, найголовніше це тримати емоції при собі й не дозволяти їм контролювати мене.

 

«Можу сказати, що ми б мали грати із канадцями у фіналі»

— Чи відчували ви відповідальність за те, що це було так зване відродження збірної U-25?

— Намагаюсь на ці теми не думати, особливо перед іграми, тому що це може лише завадити. Особисто мені це ніяк не допоможе. Тому перед іграми в голові лише те як зіграти якомога краще і зробити усе можливе й неможливе для результату команди.

— Ви закинули першу шайбу України на Універсіаді. Причому, у матчі з Канадою, яка виграли турнір…

— Мабуть, це має щось означати, та не знаю, я не сприймаю жодного суперника якось особливо. Розумів, що Канада — неважливо яка саме збірна основна чи ні, батьківщина хокею. Він у них в серці, як частина культури.  Своїй закинутій шайбі Канаді я завдячую насамперед своїм партнерам. Це була командна праця нашої ланки, то ж я їм подякував тоді, й зараз теж скажу, що їм дуже вдячний.

— В останньому матчі ви долучились до кожного гольового моменту. Чи можете назвати зараз цю гру своєю найпам‘ятнішою?

— Ні, це був дуже крутий матч й дуже результативний особисто для мене, але не дивлячись на це все це не найпам‘ятніша гра у житті. Поки що такою я можу назвати останню гру у канадському турі, яка відбулась на арені Вінніпеґ Джетс. На жаль, не кожному гравцю, а особливо українцю, випадає можливість грати на арені найвищого рівня. То ж навіть якби я тоді не відзначився (на рахунку Гліба 2 (1+1) очки – прим. Авт.), то ж все рівно назвав би найпам‘ятнішим матчем саме його, поки що.

— Окремо хочеться звернути увагу на матч проти Латвії. Ці останні 4 секунди, коли команда пропустила. Не було такого, що подумки вже готувались до булітів перед вилученням Панченка?

— Сто відсотків було налаштування грати до кінця. І саме грати, а не догравати. Це взагалі був дуже важкий матч, тому що по усім аспектам гри ми переважали суперника, у деяких — навіть вдвічі. Наприклад, за кидками: ми зробили 55 по воротах суперника, а в наші ворота отримали лише 20. Це величезна різниця, і ця статистика каже лише про те, що ми були сильнішими. Але за це ми й любимо спорт, особливо хокей, за такі непередбачувані матчі. Це була складна гра і момент поразки. Я емоційно сприйняв усе це, та швидко повернувся до реальності та налаштувався на наступні матчі.

— Думаю, ви проаналізували з тренерським складом Універсіаду, та можете зробити свій висновок: чого забракло, де могли набрати очки, але не зробили цього?

— Могли краще зіграти усі матчі, окрім гри зі Швецією (авт. – 2:12). Починаючи з гри з канадцями. Ми дуже гарно провели перший період й половину другого, але потім щось пішло не так. Вважаю, ми не витримали темпу канадців, пішли непотрібні вилучення і, як результат, пропущені шайби.

З Латвією взагалі результат мав бути не менший, ніж зі Швецією. Ми мали закидати не менше десяти шайб у їхні ворота. Це дало б нам більше наснаги й віри, що ми можемо перемагати й маємо потрапляти до плей-оф. Вважаю, якби ми зіграли матч з Латвією результативніше, то гра із Японією могла б скластись інакше і ми могли проходити далі й дійти до фіналу.

Оскільки ми командою бачили фінал Канада – США, то можу сказати, що ми б мали грати із канадцями у фіналі ще раз. Та це особисто моя думка, впевнений, що багато хто не погодиться з нею, та все ж якщо тверезо оцінювати ситуацію, то ми мали виходити до плей-оф й перемагати американців у півфіналі і далі грати з канадцями. Це мав бути наш фінал, та сталось все інакше.

— На вашу думку, відсутність на Універсіаді Дениса Матусевича вплинула на ігровий результат збірної?

— Не можу сказати цього на сто відсотків, адже не знаю як би склались результати якби він грав, та можу сказати, що мені було б спокійніше, якби Денис був з нами.

«Матч не зміг дивитися, лише чув, що там відбувається»: хокеїст «Кременчука» Денис Матусевич

 

— Вже зі згаданого інтерв‘ю Шахрайчука: «Загалом же, гарний турнір вдався Глібу Крівошапкіну, але до нього у нас завищені вимоги, тому що він уміє і може грати сильніше». Чи відчуваєте якесь окреме ставлення до себе від тренерів на майданчику чи поза ним?

— З дитинства знаю, що до мене найбільші вимоги від усіх тренерів, оскільки я завжди був одним із лідерів команди. То ж я розумію, що від мене завжди очікують більшого, та все ж хокей –  командний вид спорту, тому яким би ти гравцем не був, ти не можеш все зробити сам, потрібна команда. Тому на першому місці результат команди, а вже потім особисті досягнення.

Все, що я можу сказати щодо цієї цитати, так це: «Дякую тренерам за довіру, за їхні коментарі, я дослухаюсь до всього, роблю висновки та намагаюсь ставати кращим щодня».

— Навесні Японія стане суперником України на чемпіонаті світу. Дивлячись на те, що спочатку вона забрала золото в молодіжної збірної, а потім поразка на Універсіаді, чи буде цей матч винятково принциповим?

— Гадаю, що не можна порівнювати ці збірні, все ж таки це різні рівні, та я вірю в те, що наша команда зможе налагодити гру перед чемпіонатом світу та все ж таки перемогти Японію.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук збірна України
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 4 від 26 січня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

Всі pdf

Вверх