Російський танк помітили під мерією Кременчука

Сьогодні, 14:51 Переглядів: 348

Цей танк – лише один з багатьох тисяч одиниць російської техніки, яку наші воїни перетворили на металобрухт

Біля головної ялинки Кременчука встановили знищений російський танк Т-72. Дуже символічно, що цей танк з’явився саме на площі Перемоги і саме в ті дні, коли кременчужани зустрічають Різдво та Новий рік нашої перемоги! Про це повідомив голова Кременчуцької громади Віталій Малецький.

На цьому танку рашисти хотіли захопити Україну, але він був знищений нашими захисниками під час звільнення сусідньої Харківщини. Цей танк – лише один з багатьох тисяч одиниць російської техніки, яку наші воїни перетворили на металобрухт.

Запрошую кременчужан на площу Перемоги, можна робити селфі й розміщувати в соцмережах – хай весь світ бачить, що ми не боїмося ні орків, ні їхньої техніки. Віримо в ЗСУ і дякуємо воїнам за їхню мужність! Все буде Україна! Все буде Кременчук! - написав Віталій Малецький