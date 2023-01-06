Російський танк помітили під мерією Кременчука

Цей танк – лише один з багатьох тисяч одиниць російської техніки, яку наші воїни перетворили на металобрухт
Біля головної ялинки Кременчука встановили знищений російський танк Т-72. Дуже символічно, що цей танк з’явився саме на площі Перемоги і саме в ті дні, коли кременчужани зустрічають Різдво та Новий рік нашої перемоги! Про це повідомив голова Кременчуцької громади Віталій Малецький.
На цьому танку рашисти хотіли захопити Україну, але він був знищений нашими захисниками під час звільнення сусідньої Харківщини. Цей танк – лише один з багатьох тисяч одиниць російської техніки, яку наші воїни перетворили на металобрухт.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер