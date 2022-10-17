Кременчуцькі депутати виділили більше 200 тисяч гривень на покриття спортмайданчика

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 381

Його облаштують у дворах будинків у кварталі 287

Депутати Кременчуцької міськради погодили виділення 202 тис. гривень з міського бюджету на улаштування гумового покриття спортивного майданчика в районі будинку №14 у кварталі 287. Рішення про внесення змін до Плану економічного розвитку Кременчуцької громади на 2022 рік ухвалила сесія міськради 14 жовтня, документ є у розпорядженні редакції.

У пояснювальній записці до документа вказано, що до переліку видатків на 2022 рік включили новий об’єкт - улаштування гумового покриття на спортмайданчику за вказаною адресою. Рішення прийняли на підставі звернення КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва».