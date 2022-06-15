На Полтавщині відправили за грати ще чотирьох «народних міліціонерів днр»

Сьогодні, 18:56 Переглядів: 421

За вироком суду їх позбавлять волі на 15 років

У Полтаві Жовтневий суд виніс вирок командиру взводу «народної міліції днр» та трьом його підлеглим, які воювали на Сумщині. Як повідомляє прокуратура Полтавщини, їх засуджено на 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Чотирьох жителів Донецької області визнано винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Двох з них суд визнав винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Так, наприкінці лютого цього року чоловіки вступили до так званої «народної міліції» самопроголошеної «днр» та служили в одному взводі на посадах командира взводу, гранатометника, помічника гранатометника та снайпера. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил рф та зброю.

У складі незаконного збройного формування ці четверо приїхали на територію Сумської області, де виконували накази командирів російської армії, чергували на блокпостах, перевіряли осіб і транспортні засобів.

Окрім цього, командир взводу спільно з військовослужбовцями рф розграбував майно одного з підприємств, а помічник гранатометника – оселю місцевого жителя.

Зазначається, що наймолодшому засудженому – 25 років, найстаршому – 49.

Нагадаємо, днями стало відомо, що у Полтаві також засудили 54-річного командира відділення «народної міліції» з днр. Сидітимуть разом 15 років.