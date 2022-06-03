В ОРДЛО заборонили Viber

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На таку заборону угрупування пішли нібито через те, що матері та дружини мобілізованих в Донецьку саме через Viber збирали акцію протесту

Так звані «днр» та «лнр» з 3 червня обмежили доступ до месенджера Viber на території окремих районів Донецької і Луганської областей.

В угрупованнях заявили, що це «відповідь на багаторазове почастішання використання сервіси як частини військової інфраструктури ворога з метою отримання даних про геолокації та знаходження нашої критичної військово-цивільної інфраструктури».

У «постанові» йдеться, що рішення ухвалено нібито, щоб уникнути поширення інформації протиправного характеру, недостовірної інформації цивільного та військового характеру, прямих загроз адресатам від невстановлених відправників, пропаганди насильства, інформаційного та психологічного тиску, поширення сайтів та програм, які можуть призвести до витоку особистих даних, протизаконних шахрайських дій, розкриття інформації про геолокацію користувача через поширення шкідливого програмного забезпечення або фішингових програм, а також з метою запобігання загрозі життю та здоров'ю громадян.

За даними радника міського голови Петра Андрющенка, на таку заборону пушилін і ко пішли через те, що матері та дружини мобілізованих в Донецьку саме через Viber збирали акцію протесту.



