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30 тисяч: «ювілейні» втрати окупантів 

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 171

 Збройні сили України з 24 лютого по 28 травня ліквідували близько 30 тисяч російських військових, що на 250 осіб більше порівняно з попередньою добою

росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила 30 тисяч військових, 207 літаків та 174 гелікоптери, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За їх даними, загальні бойові втрати противника з 24 лютого  по 28 травня орієнтовно склали:

обового складу – близько 30 000 (+250) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1330 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 258 (+12) од,

артилерійських систем – 628 (+5) од,

РСЗВ – 203 (+2) од,

засобів ППО – 93 (+0) од,

літаків – 207 (+1) од,

гелікоптерів – 174 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+0) од,

крилатих ракет – 116 (+1) од,

кораблів/катерів – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 (+0) од,

спеціальної техніки – 48 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби були на Авдіївському та Криворізькому напрямку.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: війна втрати окупантів ЗСУ
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