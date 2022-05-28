30 тисяч: «ювілейні» втрати окупантів

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Збройні сили України з 24 лютого по 28 травня ліквідували близько 30 тисяч російських військових, що на 250 осіб більше порівняно з попередньою добою

росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила 30 тисяч військових, 207 літаків та 174 гелікоптери, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За їх даними, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 травня орієнтовно склали: обового складу – близько 30 000 (+250) осіб ліквідовано, танків ‒ 1330 (+8) од, бойових броньованих машин ‒ 3 258 (+12) од, артилерійських систем – 628 (+5) од, РСЗВ – 203 (+2) од, засобів ППО – 93 (+0) од, літаків – 207 (+1) од, гелікоптерів – 174 (+4) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+0) од, крилатих ракет – 116 (+1) од, кораблів/катерів – 13 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 (+0) од, спеціальної техніки – 48 (+0). Найбільші втрати противника минулої доби були на Авдіївському та Криворізькому напрямку.

Автор: Олеся Данилова

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