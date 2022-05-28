30 тисяч: «ювілейні» втрати окупантів 

Збройні сили України з 24 лютого по 28 травня ліквідували близько 30 тисяч російських військових, що на 250 осіб більше порівняно з попередньою добою
росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила 30 тисяч військових, 207 літаків та 174 гелікоптери, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За їх даними, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 травня орієнтовно склали:
обового складу – близько 30 000 (+250) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1330 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 258 (+12) од,
артилерійських систем – 628 (+5) од,
РСЗВ – 203 (+2) од,
засобів ППО – 93 (+0) од,
літаків – 207 (+1) од,
гелікоптерів – 174 (+4) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+0) од,
крилатих ракет – 116 (+1) од,
кораблів/катерів – 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 (+0) од,
спеціальної техніки – 48 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби були на Авдіївському та Криворізькому напрямку.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер