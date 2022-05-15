Радник міністра критикує очільника Полтавщини, не розуміючи навіщо військкомат вручає повістки

Сьогодні, 15:59 Переглядів: 1 138

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, відповідаючи на питання журналістів під час брифінгу щодо вручення повісток чоловікам, які їхали на посівну на блокпосту на Миргородщині відповів, що не бачить у цьому нічого протизаконного.

- Є різні способи передачі повісток: можна поштою, можна на вулиці при поліції – поліція встановлює особу і можна видати повістку. Це не заборонено законом і я не бачу тут нічого дивного. Я особисто таких рекомендацій не давав, але якщо військкомат так робить, то це нормально і нічого страшного тут нема. .. Якщо це підвищує ефективність військкомату – то це нормальна практика, - зауважив очільник Полтавської ОВА.

Полтавське видання KOLO.NEWS у своїй статті «Роздача повісток на вулицях – це корупція: радник міністра внутрішніх справ розкритикував очільника Полтавщини» пише, що ця відповідь очільника Полтавщини викликала хвилю обговорень у соцмережах і на них відреагував радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Полтавський губернатор Лунін заявив, що роздавати повістки на вулиці нормальна практика. Я вирішив відреагувати вже на цей брєд і прямо сказати те, що добре знають в генштабі: якість бригад на фронті напряму залежить від якості мобілізації. Зараз по країні вештаються тисячі космодесантників, які не змогли мобілізуватись і повступали в різноманітні ДФТГ та самопридумані батальйони, і поселились на блок-постах, в яких давно немає потреби. В цей же час воєнкоми ганяються за айтішниками, аграріями, водіями фур і тому подібне. Це бред у всіх вимірах. По-перше, не мотивовані солдати - катастрофа на фронті. Це 100% відказники. І коли їх піднімають на важливу операцію - вони відмовляються. Чим провалюють операцію. По-друге, наша економіка і так майже труп. Але воєнкоми з поліцією ганяються за айтішниками, які приносять до 10 к дол в місяць. Роздача повісток на вулицях пане Лунін - це корупція і підрив боєздатності армії. Якщо є бажання пороздавати повістки, то якраз раджу це робити серед дебільних блокпостів, які вже давно нічого не охороняють. Купа мотивованих добровольців не можуть потрапити в армію, але подоїти айтішника чи аграрія – це святе? Сподіваюсь міноборони наведе порядок в воєнкоматах, але по ходу вже варто наводити порядок із такими ОВА, - так категорично і вкрай негативно на заяву Дмитра Луніна відреагував радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Отримати відповідь на цей коментар від Дмитра Луніна наша редакція зможе на найближчому брифінгу, проте деякі зауваження та пояснення від представників територіального центру комплектації та социальної підтримки (колишнього військкомату) нам вдалося взяти.

- По-перше, вручення повістки не означає призову на військову службу. Можливо, радник міністра МВС свого часу не проходив військову службу, як і багато хто, та саме тому не знає кому, як і з якою метою вручаються повістки. Насамперед, це питання уточнення військового обліку - у воєнний час ми маємо знати про військовозобов'язаного якомога більше: про його спеціальність, освіту, стан здоров'я та сімейний стан, щоби мати повні дані по мобілізаційному резерву. Бувають, що повістки вручають і з іншою метою - наприклад, проходження медкомісії. По-друге, вручити повістку іншим способом не завжди виходить, адже зараз дуже багато військовозобов'язаних змінили своє місце проживання. Зокрема, багато внутрішньо переміщених осіб не стають на військовий облік, хоча зобов'язані це робити. Як і де ми їм можемо вручати повістки, щоб поставити їх на військовий облік? Буває, що дехто і з місцевих жителів просто не відчиняє двері своїх квартир, коли їм приносять повістку. Якщо людина ніде не працює, то як їй ще можна її вручити? По-третє, у нас вистачає добровольців, які хочуть служити у ЗСУ. І ми намагаємось призивати по мобілізації саме мотивованих добровольців. Проте, інколи буває потреба призвати певну кількість за конкретною військово-обліковою спеціальністю, а добровольців з числа військовозобов ' язаних саме по цій спеціальності немає. Наприклад, є добровільці водії, кулеметники, танкісти, а добровольця оператора БПЛА чи лікаря немає. Або він є, але служити йому не дозволяє стан здоров'я . Тоді ми призиваємо на військову службу потрібного ЗСУ фахівця без його бажання. Адже, управляти БПЛА, чи лікувати людей, водій-механік танку навряд чи зможе, яким би мотивованим він не був. І, нарешті, четверте — під час війни усім службовцям, особливо такого рівня як радник міністра, варто думати, перед тим, як щось писати чи говорити. Спочатку хоча б розібратися у питанні. А звинувачувати військкомат у корупції через те, що він повісткою викликає до себе військовозобов'язаних під час війни — це підігравати тим несумлінним громадянам, які ухиляються від військового обліку та порушують під час воєнного стану правила військового обліку. Кому це на користь, говорити не стану, сподіваюсь ваші читачі і самі це добре розуміють, - такий коментар надав офіцер ТЦК та СП (військкомату), який займається питаннями військового обліку та призову на військову службу по мобілізації.

А й справді, може інколи перед тим, як писати щось у соцмережах для хайпу та лайків, може краще розібратися що й до чого? Особливо тим, хто займає певні посади у державних органах. Навіть, якщо це лише радник міністра, який у силу своїх обов'язків по суті мало за що відповідає, на відміну від начальника військової адміністрації.