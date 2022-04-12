Загроза ракетних обстрілів по всій території України залишається, - Генштаб

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Є висока ймовірність просування окупантів на Донбас.

У Генштабі ЗСУ попереджають, що залишається високою загроза застосування військами рф ракетного озброєння по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України. Про це йдеться в зведенні Генштабу станом на 18.00 12 квітня.

Також є високою ймовірність активізації дій окупаційних військ з метою просування до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

«На Сіверському напрямку проводяться планові заходи оперативної та бойової підготовки підрозділів збройних сил республіки білорусь. Окремі військові підрозділи цієї країни продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруської ділянки державного кордону»,

За даними Генштабу, триває часткове блокування Харкова. Війська РФ продовжують обстрілювати Харків, Дергачі та П’ятихатки з артилерії та реактивні системи залпового вогню, а поблизу міста Ізюм окупанти проводили перегрупування підрозділів.

На Донецькому напрямку російські війська продовжують інтенсивне застосування авіації і тактичних ракетних комплексів. Протягом дня окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Попасна, Степне, Рубіжне та Нижнє. Успіху не мали.

На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати захоплену територію, проводив повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами, обстрілював Миколаїв та Олександрівку із реактивних систем залпового вогню.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій та ведення розвідки.

Нагадаємо, вчора у Міноборони заявляли, що активні бойові дії на Донеччині та Луганщині можуть розпочатись найближчим часом.