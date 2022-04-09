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Лондон надаватиме Києву будь-яку можливу підтримку через агресію путіна 

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 246

 Результати зустрічі Володимира Зеленського  та Бориса Джонсона.

Велика Британія посилюватиме санкції та економічний тиск на росію, а також надаватиме економічну й військову допомогу Україні з огляду на підготовку президента рф володимира путіна до нового наступу на сході. Про це заявив прем`єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє  Укрінформ. Сьогодні Борис Джонсон перебуває з візитом у Києві. 

Джонсон заявив, що Лондон разом з партнерами збільшуватиме економічний тиск, продовжить посилювати санкції проти росії, а також надаватиме підтримку, якої потребує Україна, зокрема економічну та військову. 

«Не лише заморожувати активи в банках, санкціонувати олігархів, але й відходити від використання російських вуглеводнів», - уточнив британський премʼєр.

Також Джонсон поінформував про збір 1,5 млрд фунтів від друзів і партнерів по всьому світу.

Президент Володимир Зеленський у свою чергу закликав західні країни слідувати прикладу Великої Британії й посилювати тиск на росію, зокрема запровадити ембарго на російські енергоносії та збільшити постачання зброї Україні.

«Ми маємо ще більше тиснути на російську федерацію, тиснути дієвою допомогою народу України саме у захисті від рф, тиснути санкціями потужно. Я дякую Великій Британії, яка продовжує ці потужні санкції, постійно нарощуючи пакети. І так само потужно допомагає Україні, посилюючи нашу оборонну спроможність. Інші демократичні західні держави мають слідувати прикладу Великої Британії. Час запровадити повне ембарго на російські енергоносії, збільшити надання нам усієї зброї», - сказав Зеленський.

 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Укрінформ
Теги: війна Борис Джонсон Володимир Зеленський
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