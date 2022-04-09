Хімічна загроза: російські окупанти вдруге влучили у сховище азотної кислоти біля Рубіжного (додано)

Сьогодні, 19:37 Переглядів: 418

Це серйозна небезпека для здоров'я населення.

Рашисти знову влучили у сховище азотної кислоти на Донеччині, біля Рубіжного. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Витік парів азотної кислоти до атмосфери становить серйозну загрозу здоров'ю населення. Голова ОДА закликав поки що не залишати сховища, закрити вікна та двері. Навіть в укриттях рекомендується надягти вологу маску, просочену содовим розчином.

У разі потрапляння азотної кислоти до очей необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. У разі потрапляння на шкіру – обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. У разі ковтання – промити шлунок великою кількістю води.

Азотна кислота небезпечна у разі вдихання, проковтування, потрапляння на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнення дихальних шляхів.

Нагадаємо, минулого разу окупанти потрапляли в цистерну з азотом у Рубіжному 5 квітня.

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Близько 19-ї години голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що пари від вибуху цистерни з 4 тоннами азотної кислоти розповсюдилися в районі позицій росіян під Кудряшівкою та Варварівкою.

«Загрози життю населення немає. Воювати росіяни не вміють - не розрахували навіть напрямок вітру. Хмара розповсюдилася у сторону їхніх позицій поблизу Кудряшівки та Варварівки», - зазначив він.

За його даними, упродовж дня внаслідок обстрілів Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Золотого пошкоджено 11 об'єктів, серед яких 4 будинки, промисловий склад, спортивна інфраструктура. Зазнали поранень чотири людини, врятовано з-під завалів та обстрілів чотирьох осіб, з яких одна дитина.