Coca-Cola та Pepsi починають імпорт своєї продукції для українців

Сьогодні, 21:39 Переглядів: 435

Зараз заводи цих виробників в Україні не працюють, ринок забезпечують довоєнними запасами.

Виробники безалкогольних напоїв Coca-Cola та Pepsi в Україні починають експорт продукції з-за кордону, щоб уникнути дефіциту товару на полицях магазинів, повідомляє Forbes.

За їх даними, офіс "Кока-кола Беверіджес" в Україні вже майже місяць не має доступу до свого заводу у селищі Велика Димерка, що неподалік Броварів (нині це селище звільнене від російських окупантів, проте територію підприємства необхідно перевірити ДСНС, бо вона може бути замінованою).

Як зазначається в повідомленні, 9 березня на підприємстві внаслідок обстрілів була зруйнована електростанція, в якому стані інші частини підприємства та склад, головний офіс не знає.

В Україні «Кока-кола Беверіджес» розливає 40 видів безалкогольних напоїв, в тому числі Coca‑Cola, Fanta, Schweppes. Завод забезпечував ними не лише український ринок, а й Вірменію та Молдову. Після втрати контролю над своїми потужностями український ринок забезпечують довоєнними запасами. Coca-Cola розглядає можливість імпорту в Україну.

В зонах бойових дій розташовані також обʼєкти головного конкурента Coca-Cola – PepsiCo (напій Pepsi, соки Sandora, холодний чай Lipton Ice Tea, чіпси Layʼs та дитяче харчування Агуша). Це молокопереробний завод у передмісті Києва та два комплекси з виробництва чіпсів, соків та напоїв на Миколаївщині. Продукцію PepsiCo нині в Україну постачають із сусідніх країн. Зокрема, Pepsi – з Польщі.