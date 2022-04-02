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Інфраструктура НПЗ знищена, завод не працює: наслідки авіаудару по Кременчуку 

Сьогодні, 21:56 Переглядів: 2 450

 Екологічної катастрофи немає

Внаслідок ворожого удару сьогодні вранці по Кременчуцькому НПЗ інфраструктура підприємства знищена, завод не працює, повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Подробиці обстрілу Кременчука. Тепер можу заявити офіційно. 

Сьогодні окупанти масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів. 

Наші рятувальники продовжують героїчно гасити пожежу. 

На щастя, екологічної катастрофи немає. ДСНС контролює ситуацію», - написав він. 

За його даними, станом на зараз постраждали кілька людей, які отримали опіки, але їх життю нічого не загрожує.

Лунін також звернувся до мешканців Полтавщини не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучний дефіцит. «В Україні – війна, ситуація надзвичайно складна, але цілком контрольована», - зазначив голова ОВА. 

Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня,  три літаки обстріляли промислові об'єкти у Кременчуці, сьогодні ж російські окупанти обстріляли Миргород та  Полтаву. 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: війна НПЗ обстріл
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