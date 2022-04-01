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Кременчук, Бізнес/Робота

Держава гарантує стовідсоткове гарантування вкладів фізосіб на підприємців під час війни 

Сьогодні, 18:49 Переглядів: 151

 Після війни -  в межах 600 тис. гривень

Депозити на період воєнного стану будуть гарантувати на 100%. Після війни державна гарантія за вкладами становитиме 600 тис. гривень - утричі більше, ніж зараз,, повідомляє Liga.net

За відповідний законопроєкт (№5542-1) депутати ухвалили в цілому  1 квітня 2022 року.

Зазначається, що повна гарантія за депозитами була запропонована президентом Володимиром Зеленським у березні 2022 року. При цьому Національний банк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб публічно підтримали цю ініціативу, але лише на період дії воєнного стану.

«100%-ва гарантія за депозитами фізичних осіб на період дії воєнного стану дасть упевненість українцям у збереженні їх заощаджень, адже держава гарантує кожному громадянину повернення його коштів у повному обсязі. Запровадження 100% гарантії на банківські вклади на період дії воєнного стану – це додатковий механізм підтримання банків», – повідомили в НБУ. 

Згідно з ухваленим рішенням також передбачено приєднання державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), що після війни призведе до скасування 100%-ої гарантії на вклади населення в цьому банку.

Досі Ощадбанк був єдиним українським банком, вклади в якому гарантувалися державою в повному обсязі, незалежно від суми. 

Депозити 98,1% вкладників у банках-учасниках фонду не перевищують 200 тис. гривень.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: вклади ФГВФЛ
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