З зони бойових дій евакуювали 120 підприємств

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Кількість переміщених із зони активних бойових дій підприємств за держпрограмою евакуації сягнула 120, з них 48 уже відновили роботу на новому місці. Про це писав повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

«Евакуація підприємств із зони бойових дій на захід нашої держави успішно триває. 120 підприємств переміщено», – написав Гетьманцев.

За його даними, станом на 29 березня отримано 1186 заявок за програмою евакуації, з яких 400 передано на транспортування.

Нагадаємо, у березня уряд запустив програму з релокації українських виробництв за підтримки держави. Підприємствам, що планують переміститись до безпечних областей, буде надана допомога у підборі місць для їх виробничих потужностей, перевезенні та розселенні персоналу, пошуку нових працівників. Програма спрямована на збереження виробничого і трудового потенціалу України і орієнтована на усі підприємства, які бажають перемістити виробництво на території Західної України.