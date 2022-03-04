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Південноафриканський музикант The Kiffness підтримав український народ у війні проти росії

Сьогодні, 17:58 Переглядів: 186

 

Поки українські музиканти із зброєю в руках боронять Україну - музиканти із-за кордону роблять цікаві дуети. Один з таких Бумбокс та південноафриканський музикант The Kiffness

The Kiffness записав ремікс на українську народну пісню у виконанні Хливнюка. Південноафриканський музикант The Kiffness (Девід Скотт – справжнє ім’я – ред.) підтримав український народ у війні проти росії. Виконавець записав ремікс на українську народну пісню "Ой у лузі червона калина" у виконанні соліста "Бумбокс" Андрія Хливнюка. Своєю версією композиції The Kiffness поділився у Tik Tok.

- Andriy Khlyvnyuk, singer Ukrainian band Boombox dropped his US tour to defend his country. He was kind to let me remix this video #standwithukraine ♬ original sound - The Kiffness. 

Андрій Хливнюк, співак та лідер українського гурту "Бумбокс" скасував тур у США, щоб боронити свою країну. Він дозволив мені записати цей ремікс, – написав The Kiffness під відео.

Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Нагадаємо, що у Києві багато музикантів та спортсменів долучилися до територіальної оборони. Андрій Хливнюк приєднався до Територіальної оборони у перший день війни.

The Kiffness також створює пісні засновані на звуках тварин, зокрема м'явканні котів.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Бумбокс війна
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