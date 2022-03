Південноафриканський музикант The Kiffness підтримав український народ у війні проти росії

The Kiffness записав ремікс на українську народну пісню у виконанні Хливнюка. Південноафриканський музикант The Kiffness (Девід Скотт – справжнє ім’я – ред.) підтримав український народ у війні проти росії. Виконавець записав ремікс на українську народну пісню "Ой у лузі червона калина" у виконанні соліста "Бумбокс" Андрія Хливнюка. Своєю версією композиції The Kiffness поділився у Tik Tok.

- Andriy Khlyvnyuk, singer Ukrainian band Boombox dropped his US tour to defend his country. He was kind to let me remix this video #standwithukraine ♬ original sound - The Kiffness.