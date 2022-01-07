Легендарний «Сокіл», через 15 років, у Кременчуці завоював Кубок України

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Напередодні Різдва, 6 січня, у Кременчуці відбувся фінал Кубку України з хокею. Кубок названий на честь члена Зали слави IIHF, першого президента ФХУ Анатолія Хорозова. На льодовій арені Айсберг київський «Сокіл» вдруге в своїй історії здобув Кубок України. Команда Олега Шафаренка і Костянтина Сімчука перемогла «Кременчук» з рахунком - 4:1.

«Сокіл» (Київ) – «Кременчук» - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – Рубан (Міхнов), 04:50. 2:0 – Єлисеєнко (Кузьменко, - більш.), 21:02. 3:0 – Міхнов (Кузьменко), 41:14. 4:0 – Рубан (Кузьменко), 49:46. 4:1 – Казьянін (Денискін), 53:09

«Сокіл»: Кубрицький; Мажуга – Алексєєв, Хайруллов – Рибалко, Герцик – Лєтов, Сисак; Благий – Німенко – Андрущенко, Рубан – Кузьменко – Міхнов, Єлисеєнко – Смирнов – Павленко, Коржилецький – М. Сімчук – Гончаренко, Давидов. Тренер – Олег Шафаренко; асистент – Костянтин Сімчук

«Кременчук»: Мустафін; Тимофеєв – Григорян, Серанов – Толстушко, Горлушко – Т. Савицький, Матусевич; Казьянін – Дубінін – Денискін, Гриценко – Хришпенц – Ворона, Грицьких – Баснєв – Забавін, Созонов – Савченко – Сеник, Сібілевич. Тренер – Олександр Савицький; асистент – Дмитро Сумець

Як повідомляє пресслужба ФХУ, борти у цій зустрічі тріщали з перших секунд зустрічі. Тон поєдинку задала швидка шайба, яку організувала перша ланка «Сокола»: Андрій Міхнов віддав, а Антон Рубан забив, набравши своє десяте очко на турнірі.

Повівши в рахунку, кияни зосередилися на тому, на чому наголошує перед кожним матчем їх тренер Олег Шафаренко: «Тримати нуль». Причому реалізували цю установку майже буквально. При цьому не скажеш, що «Сокіл» закрився в обороні. Гості, гідно прийнявши силовий стиль ведення гри суперником, вели агресивну оборону. Відвертих провалів в обороні у першій 20-хвилинці кияни не допустили взагалі, але при цьому кілька разів у дуже гострих ситуаціях Дмитро Кубрицький команду врятував. Мінімум два його порятунки тягнули на визначення «суперсейви». Зокрема це стосується ситуації, коли на ворота зліва виривався Єгор Серанов. Владислав Герцик, звісно, притримував нападника суперників ключкою і отримав за це заслужених дві хвилини, але Кубрицький створив щось вражаюче і заслужив від рідних фанатів фірмовий іменний заряд.

Та ще й у меншості «Сокіл» довго не залишався, бо через невеликий час Єгор Кузьменко здійснив перехоплення і змусив на собі фолити Давида Григоряна. Більше того, наприкінці першого періоду «Сокіл» отримав право грати в подвійній більшості і матеріалізував цю перевагу, правда, вже в форматі 5х4 – відзначився Антон Єлисеєнко.

Після того гра стала ще гострішою, з елементами грубощів. Спершу по обличчю ключкою Антона Рубана вдарив Давид Григорян. Невдовзі після того за партнера відповів тою ж монетою, штовхнувши суперника ключкою в спину, Михайло Рибалко.

Врешті, після двох поспіль вилучень «Сокіл» був затиснутий до власних воріт. П’ять останніх хвилин другого періоду стали найважчими для команди в цій грі. По гарячих слідах і не злічити, скільки ж саме шайб кияни цієї миті прийняли на себе. А Кубрицький залишався бездоганним, як і до того.

Вистоявши у критичний момент, кияни деморалізували суперників швидкою шайбою у виконанні дуету Кузьменко – Міхнов на самому початку третього періоду. По суті, до тями господарі прийти вже не змогли. Четвертою шайбою в середині періоді Антон Рубан з передачі того ж Кузьменка поставив переможний знак оклику. «Кременчук» продовжував робити спроби щось змінити, але на більше, ніж на одну шайбу Іллі Казьяніна, котрий добив шайбу в стулку після кидка Андрія Денискіна, не спромоглися.

«Сокіл» – дворазовий володар Кубку України!

Переможець отримав грошову премію розміром пів мільйона гривень

Призовий фонд турніру склаВ 500 000 гривень. Половину призових отримаВ володар Кубка - київський «Сокіл». 125 000 грн – фіналіст «Кременчук». Херсонський «Дніпро», який посів третє місце - отримав 75 000 грн, а БСФК - 50 000 гривень.

Перший Кубок України: Хет-трик Савицького, тріумф «Сокола» і три літри шампанського

До фіналу пресаташе Федерації хокею України підготував екскурс в історію першого Кубку України, який розіграли 20-24 березня 2007 року. Кубковим турніром ФХУ тоді вирішила замінити плей-оф національного чемпіонату, вручивши золоті нагороди переможцям «регулярки» - київському АТЕКу. Перший Кубок України розіграли «Сокіл» і «Беркут».

До цього турніру команди підійшли з різною мотивацією. «Сокіл» жадав реабілітуватися за непереконливий сезон. Річ у тім, що в національному чемпіонаті підопічні Сеуканда вперше в історії фінішували за межею призерів, а в білоруській Екстралізі не пробилися в число учасників плей-оф. Натомість керівництво «Беркута» сприйняло як провал друге місце в чемпіонаті України і відправило у відставку головного тренера команди Костянтина Буценка. Помічник наставника Раміль Юлдашев пропозицію очолити команду відкинув. Як наслідок, на матчі Кубка в статусі граючого тренера команду виводив 35-річний Олександр Савицький. Для нинішнього наставника «Кременчука» то був початок тренерської кар’єри.

«Беркут» (Київ) – «Сокіл» (Київ) – 3:7 (1:4, 0:2, 2:1)

Шайби: 0:1 – Гунько (Бобкін, Бобровников, - більш.), 00:52. 1:1 – Савицький (Кіча), 02:28. 1:2 – С. Черненко (О. Благий, Гунько), 04:58. 1:3 – Бобкін (Гунько, Матвійчук, - більш.), 12:14. 1:4 – Кириченко (Лясковський, Яковенко), 12:56. 1:5 – Панченко (Бондарєв, Бега), 33:18. 1:6 – Матвійчук (Бобровников), 37:32. 1:7 – Бондарєв (Бега, Лясковський, - більш.), 49:30. 2:7 – Савицький (Бернацький, Віт. Гаврилюк, - більш.), 58:42. 3:7 – Савицький (Савенко, Супрун), 59:59

«Беркут»: Селиверстов (Андрущик, 37:36); Бернацький – Савицький, Полковников – Сичов; Василевський – Віт. Гаврилюк – Савенко, Проценко – Майко – Квітченко, Слюсар – Кіча – Дворецький, Супрун. Тренер – Олександр Савицький

«Сокіл»: Пяткевич (Напненко, 55:19); Гунько – О. Благий, Ден. Ісаєнко – Лясковський, Ємельяненко – В. Черненко, Свиридов; Матвійчук – Бобровников – Бобкін, Бега – Бондарєв – Панченко, Шевченко – С. Черенко – Катрич, Легачов – Яковенко – Кириченко, Войцехівський. Тренер – Олександр Сеуканд

Цікаво, що оскільки клубні кольори в обох фіналістів тоді були однаковими, біло-синіми, компроміс суперники знайшли оригінальний. «Беркут» грав фінал у своїй формі, а «Сокіл» вийшов у синьо-жовтих джерсі збірної України, з рекламою тодішнього спонсора національної команди на грудях.

У складі «Сокола» тоді був відсутній ключовий оборонець Володимир Алексюк, котрий травмував пах. Його замінив, відігравши сезон у складі білоруського «Гомеля», Денис Ісаєнко. Натомість Савицький мав кадрових проблем значно більше. Через пошкодження з обойми випали обидва найкращих бомбардири першості України Олександр Зіневич і Дмитро Марковський, котрі в матчах чемпіонату набрали 86 і 77 очок відповідно. Надодачу останньої миті на лікарняне вирішив піти син колишнього головного тренера, молодий і перспективний нападник Микита Буценко. Як наслідок, за Кубок «Беркут» бився двома парами оборонців, а номінальні захисники Микола Майко і Павло Дворецький грали в нападі.

Боротьби в фіналі, на льоду броварського «Термінала» тоді не вийшло. «Сокіл» фактично зняв питання про переможця ще в першому періоді. Цікаво, що в складі «Беркута» першим і єдиним за кар’єру хет-триком відзначився граючий тренер Олександр Савицький.

Сам Кубок-2007, на відміну від нинішнього, який важить 30 кг, та навіть від 16-кілограмового чемпіонського трофею того сезону, був зовсім легким. Тодішні гравці «Сокола» згадують, що в чаші помістилося лише три літри шампанського.