Чи дійсно планета очистилася: як пандемія вплинула на рівень забрудненості повітря

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 584

На початку пандемії у ЗМІ ширилася інформація про те, що масова зупинка підприємств зможе призупинити глобальні процеси зміни клімату. З'явилися навіть жарти і меми про те, що «планета настільки очистилася, що...». Проте, ми й не помітили як жарти зникли з соціальних мереж, а тема покращення екології перестала бути на слуху.

Згідно дослідженню аналітичного центру Ember, яке порівнює рівень викидів в атмосферу у першому півріччі 2021 року з аналогічним періодом 2019 року, обсяг шкідливих викидів у світі за цей час збільшився на 5%. Головною причиною вважають ріст споживання вугілля - саме воно є основним джерелом енергії для країн, що розвиваються. Спеціалісти вивчили данні з 68 країн, які споживають 87% усієї світової енергії.