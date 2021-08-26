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Чи дійсно планета очистилася: як пандемія вплинула на рівень забрудненості повітря

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 584

 

У переважній більшості країн кількість шкідливих викидів в атмосферу змінилася не в кращий бік

На початку пандемії у ЗМІ ширилася інформація про те, що масова зупинка підприємств зможе призупинити глобальні процеси зміни клімату. З'явилися навіть жарти і меми про те, що «планета настільки очистилася, що...». Проте, ми й не помітили як жарти зникли з соціальних мереж, а тема покращення екології перестала бути на слуху.

Згідно дослідженню аналітичного центру Ember, яке порівнює рівень викидів в атмосферу у першому півріччі 2021 року з аналогічним періодом 2019 року, обсяг шкідливих викидів у світі за цей час збільшився на 5%. Головною причиною вважають ріст споживання вугілля - саме воно є основним джерелом енергії для країн, що розвиваються. Спеціалісти вивчили данні з 68 країн, які споживають 87% усієї світової енергії.

 

  • Найбільше попит на вугілля зріс з боку азійських країн. Так, Китай збільшив обсяги виробництва електрики з вугілля на 14% і лише 27% цієї енергії країна отримала з відновлювальних джерел. Водночас Китай у 2020 році спожив вугілля більше ніж всі країни Європейського Союзу разом.
  • Схожа ситуація й у В'єтнамі та Індії: тут рівень емісії СО2 зріс на 4%
  • Позитивна динаміка в багатьох розвинутих країнах занадто слабка або взагалі відсутня.
  • У США рівень викидів тримається рівні 2020 року, хоча показники й досить низькі.
  • Європа показала падіння рівня емісії СО2 в середньому на 16% і одночасне нарощення потужностей відновлювальної енергетики: сьогодні близько 20% усієї електрики у цьому регіоні планети надходить саме з екологічно чистих джерел.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: екологія пандемія викиди в атмосферу
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