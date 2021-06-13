Ferrexpo — одна з перших компаній, яка почала рух у бік інклюзивності в Україні

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 153

Директори та директорки із різноманіття стали найзатребуванішими професіоналами та професіоналками із початку пандемії та хвилі локдаунів у 2020 році й донині. Згідно з дослідженням LinkedIn, попит на них у 2020 році у порівнянні із 2019 виріс на 90%.

Інклюзивність — це атмосфера, культура та неупереджене ставлення до людей, що формує в них почуття приналежності. Вона про те, як себе почувають відмінні від домінантної більшості люди, наскільки і як їх цінують, поважають, приймають інакшість і залучають в повноцінну участь у житті компанії. Про можливу силу голосу, його вагу і можливість та цінність внеску.

В Україні рух у бік інклюзивності першими почали українські офіси міжнародних компаній: Ferrexpo, Philip Morris International, Henkel, Grammarly, SoftServe, Starlightmedia та інші із різним ступенем швидкості та глибини занурення вже впроваджують практики, які дають ще більше простору для безпеки та свободи самовираження їхнім командам.

У січні-лютому 2021 команда Biasless разом із польовим та технічним партнером Factum Group Ukraine, аналітичним партнером MZ Hub та Boyden ініціювала та провела дослідження «Рівень». Мета опитування, у якому взяли участь 608 «білих комірців» — скласти портрет вітчизняного корпоративного різноманіття та рівня його інклюзивності. Дослідження буде проводитися щорічно і стане своєрідним мірилом поступу українського бізнесу в аспекті інклюзивності.

Для «білих комірців» України показник становить 66 зі 100. Це не багато, але й не мало (за умови того, що шкала виглядає наступним чином: 60 — незадовільно, 60−70 — задовільно, 70−80 — добре, 80 та більше — відмінно).

Найкраща ситуація в напрямку «справжність», тобто співробітники комфортно себе почувають на робочому місці.

Найгірша ситуація у блоці «безпека»: низьке розуміння, що робити в разі утиску своїх прав на роботі, не зрозуміло, як буде поводити себе компанія, якщо відбудуться ситуації дискримінації, булінгу або домагань.

На основі даних опитування можна зробити висновок, що тільки 1 з 6 підприємств розвиває різноманітність та інклюзивність на робочому місці: є освітні програми, помітна комунікація з цього приводу. Серед HR роботу в цьому напрямку відзначає кожен п’ятий фахівець (що теж досить мало), але виражається великий намір і декларується, що про різноманітність та інклюзивність комунікується в компаніях.

За матеріалами Ірини Рубіс та Катерини Загривенко для НВ Бізнес .