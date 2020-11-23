На цьому тижні у православних та греко-католиків розпочнеться 40-денний Різдвяний піст

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 223 Коментарів: 1

Чого не можна, що можна і коли - дізнавався для Вас «ТелеграфЪ»

28 листопада у православних і греко-католиків розпочнеться Різдвяний піст. Він триватиме 40 днів і закінчиться 6 січня наступного року.





Під час посту віруючі утримуються від м'яса, сиру, коров'ячого масла, молока, яєць. Дозволяється риба, але не в усі дні.





Що й коли можна їсти





Різдвяний піст дещо легше Великого, так як часто дозволяється вживати рослинну олію і рибу. У понеділок, середу і п'ятницю церковним статутом забороняються риба, вино та єлей і дозволяється вживати їжу без масла тільки після вечерні. В інші ж дні - вівторок, четвер, субота та неділя - дозволено приймати їжу з рослинною олією. У суботу та неділю до 2 січня дозволяється риба.





Крім того, рибні страви дозволяються в свята: Введення в храм Пресвятої Богородиці (4 грудня) і в день свт. Миколи Чудотворця (19 грудня).





З 2 по 6 січня піст посилюється, і в ці дні навіть в суботу та неділю риба не благословляється. З 2 січня по всі дні, крім суботи та неділі, - їжа без олії. Риба також заборонена.





У надвечір'я Різдва Христового, Святий Вечір - 6 січня - взагалі виключається будь-яка їжа до закінчення богослужіння. Тому в народі існує традиція не їсти до «першої зірки» в пам'ять про Віфлеємську зірку, поява якої повідомила світові про народження Спасителя.





Корисні речовини з скоромних продуктів можна на деякий час замінити їжею рослинного походження. Наприклад, квасоля замінить червоне м'ясо, а сочевиця - молочні продукти. Горіхи можна їсти замість яєць. Молоко можна пити мигдальне.









Кому дозволяється послабити або і зовсім скасувати фізичний піст:



Певні послаблення або повне скасування фізичного посту дозволяється тим категоріям людей, для яких постування може стати шкідливим. Це передусім діти, вагітні та матері, що годують, а також хворі, військові та люди, що займаються важкою фізичною працею. Якщо за медичними показаннями людині треба вживати молоко чи білкову їжу — вона може це робити. Є певні послаблення і для студентів: так, у духовних навчальних закладах під час Великого посту по суботах та неділях дозволяють вживати рибу. З питаннями про благословення на послаблення посту можна звертатися до священика.



Проте, послаблення чи скасування фізичного аспекту посту не означає, що така людина може зовсім не постувати. Можна вживати, скажімо, за медичними показаннями молоко чи інші продукти, але постувати в іншому — обмежити себе у веселощах, телебаченні та інтернеті, менше проводити часу у соціальних мережах.









Піст - це не дієта





Обмеження в їжі насправді - лише маленька частина поста, але саме на ній люди акцентують увагу найбільше.





Справжній піст пов'язаний з молитвою, покаянням, з утриманням від пристрастей і пороків, викоріненням злих справ, прощенням образ, з утриманням від сексу, з виключенням розважальних і видовищних заходів, перегляду телевізора.





Піст не мета, а засіб упокорити свою плоть і очиститися від гріхів. Без молитви і покаяння піст стає всього лише дієтою.