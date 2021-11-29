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Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Чи потрібно робити комп’ютерну томографію хворим на COVID-19

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 392

 

Фахівці рекомендують ультразвукову діагностику, але усе залежить від конкретного випадку

Міністерство охорони здоров'я роз'яснило, чи потрібно робити комп’ютерну томографію* хворим на COVID-19.

Цей метод діагностики став ще більш популярним серед українців з початку пандемії. Проте, ефективність його використання для хворих на COVID-19 є сумнівною. У першу чергу, тому що відсутність змін на КТ не означає відсутність захворювання, - йдеться у повідомленні.

Коли варто призначати КТ:

  • при неможливості забезпечити ПЛР-діагностику коронавірусної хвороби;
  • при наявності таких симптомів як дихальна недостатність чи існуванням супутніх патологій;
  • у випадку негативного ПЛР-тесту у пацієнтів із вираженими ознаками захворювання при їх важкому загальному стані.

Позитивний тест на COVID-19 за умови задовільного стану пацієнта не є підставою для призначення КТ. У питанні направлення на комп’ютерну томографію лікарі мають спиратися на загальний стан пацієнта, наявність дихальної недостатності, показник сатурації (насиченості крові киснем), температуру тіла. 

Якщо існує підозра на інфікування COVID-19, то спочатку лікар має направити пацієнта на тестування. Якщо провести його неможливо, а стан хворого погіршується, тоді призначають КТ органів грудної клітини.

Фахова спільнота не рекомендує використовувати КТ як масовий метод для всіх, хто має ознаки коронавірусної хвороби. 

Водночас, спеціалісти радять послуговуватись методом ультразвукової діагностики для відслідковування захворювання. Його перевага в тому, що він не дає додаткову дозу опромінення, як у випадку із КТ.

Повторення КТ пацієнтам із важким та середнім перебігом захворювання рекомендують робити на 21 день з початку захворювання та через пів року. Проте кожен випадок індивідуальний, тому рішення має ухвалювати лікар.

*Комп’ютерна томографія (КТ) – метод рентгенівського сканування, за якого пучок рентгенівського променю проходить через тканини людського тіла в різних напрямках. Фактично КТ дає змогу визначити стан будь-якого органу людини. У випадку із коронавірусною хворобою COVID-19 йдеться про КТ органів грудної клітини.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: vsim.ua
Теги: коронавірус коронавирус УЗД легенів діагностика
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