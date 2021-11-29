Міністерство охорони здоров'я роз'яснило, чи потрібно робити комп’ютерну томографію* хворим на COVID-19.
Коли варто призначати КТ:
Позитивний тест на COVID-19 за умови задовільного стану пацієнта не є підставою для призначення КТ. У питанні направлення на комп’ютерну томографію лікарі мають спиратися на загальний стан пацієнта, наявність дихальної недостатності, показник сатурації (насиченості крові киснем), температуру тіла.
Якщо існує підозра на інфікування COVID-19, то спочатку лікар має направити пацієнта на тестування. Якщо провести його неможливо, а стан хворого погіршується, тоді призначають КТ органів грудної клітини.
Фахова спільнота не рекомендує використовувати КТ як масовий метод для всіх, хто має ознаки коронавірусної хвороби.
Водночас, спеціалісти радять послуговуватись методом ультразвукової діагностики для відслідковування захворювання. Його перевага в тому, що він не дає додаткову дозу опромінення, як у випадку із КТ.
Повторення КТ пацієнтам із важким та середнім перебігом захворювання рекомендують робити на 21 день з початку захворювання та через пів року. Проте кожен випадок індивідуальний, тому рішення має ухвалювати лікар.
*Комп’ютерна томографія (КТ) – метод рентгенівського сканування, за якого пучок рентгенівського променю проходить через тканини людського тіла в різних напрямках. Фактично КТ дає змогу визначити стан будь-якого органу людини. У випадку із коронавірусною хворобою COVID-19 йдеться про КТ органів грудної клітини.
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