Полтавський аграрний університет увійшов до п’ятірки вишів для пілоту НАЗК з доброчесності

Полтавський державний аграрний університет увійшов до п’ятірки закладів вищої освіти, які пілотуватимуть упровадження методичних рекомендацій із розбудови доброчесності, повідомили в «Антикорупційному штабі».
Проєкт реалізує Офіс доброчесності НАЗК у партнерстві з ГО «Антикорупційний штаб» за підтримки ПРООН в Україні та фінансування Уряду Данії. Команди обрали п’ять університетів за результатами конкурсу. У 2025–2026 навчальному році вони разом упроваджуватимуть рекомендації НАЗК щодо трансформації освітнього середовища.
У межах проєкту студенти, викладачі та адміністрації ЗВО пройдуть самооцінювання готовності до впровадження внутрішніх політик доброчесності, визначать проблемні зони й отримають покроковий план дій. Також університети візьмуть участь у дослідженні корупційних ризиків та просвітницьких заходах.
Міністерство освіти і науки затвердило Методичні рекомендації 17 квітня 2025 року. Документ розробили в НАЗК на виконання Державної антикорупційної стратегії. Рекомендації містять інструменти для запровадження прозорих процедур управління, освітнього процесу й адміністрування.
