2025 рік — рекордний для Полтавщини за кількістю 200-бальників на НМТ

Полтавщина цьогоріч показала рекордний результат за кількістю 200-бальників на національному мультипредметному тесті (НМТ). Про це повідомили під час брифінгу в офіційному медіацентрі області.
За словами директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександра Сидоренка, найбільше максимальних результатів учасники показали з української мови, англійської мови та математики. Це спростовує міф про надмірну складність останньої.
Особливу увагу він звернув на єдиний ліцей в області, де протягом трьох років поспіль було більше ніж один 200-бальник — це ліцей «Політ» Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії.
Спікери наголосили: кількість 200-бальників — не єдиний і не головний показник якості освіти, але він демонструє потенціал окремих учнів і навчальних закладів.
Нагадаємо, що на Полтавщині на НМТ-2025 була одна з найвищих явок в Україні — 92%.
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