2025 рік — рекордний для Полтавщини за кількістю 200-бальників на НМТ

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1

Полтавщина цьогоріч показала рекордний результат за кількістю 200-бальників на національному мультипредметному тесті (НМТ). Про це повідомили під час брифінгу в офіційному медіацентрі області.

За словами директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександра Сидоренка, найбільше максимальних результатів учасники показали з української мови, англійської мови та математики. Це спростовує міф про надмірну складність останньої.

Особливу увагу він звернув на єдиний ліцей в області, де протягом трьох років поспіль було більше ніж один 200-бальник — це ліцей «Політ» Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії.

«Це живий пам’ятник Івану Васильовичу Гальченку — людині, яка 40 років присвятила створенню цієї установи. І сьогодні вона демонструє системний результат», — зазначив Сидоренко.

Спікери наголосили: кількість 200-бальників — не єдиний і не головний показник якості освіти, але він демонструє потенціал окремих учнів і навчальних закладів.

Нагадаємо, що на Полтавщині на НМТ-2025 була одна з найвищих явок в Україні — 92%.