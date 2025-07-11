Чи приберуть математику з НМТ? На Полтавщині дали роз’яснення

Під час брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавщини обговорили ще одну суспільно важливу тему — доцільність обов’язкового складання математики під час НМТ. Дискусія цього року була особливо гострою: частина громадськості вважала, що предмет варто залишити лише для технічних і економічних спеціальностей.
Однак директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко наголосив: математика має залишатися. І навів приклад: у 2022 році в дослідженні PISA 42% українських 15-річних школярів не змогли подолати базовий рівень із математики.
Також було зазначено:
Для подолання порогу в 100 балів достатньо знань на рівні 7 класу.
Для творчих спеціальностей вага математики у вступі мінімальна (коефіцієнт — 0,1).
У тесті є доступ до формул і таблиць — у трьох файлах формату А4.
НМТ — максимально спрощений формат, без письмових відповідей, що вже є компромісом.
Сидоренко наголосив:
Нагадаємо, що на Полтавщині на НМТ-2025 була одна з найвищих явок в Україні — 92%.
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