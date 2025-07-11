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Чи приберуть математику з НМТ? На Полтавщині дали роз’яснення

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 196

 Математика залишиться в тесті — це питання державної безпеки, кажуть освітяни

Під час брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавщини обговорили ще одну суспільно важливу тему — доцільність обов’язкового складання математики під час НМТ. Дискусія цього року була особливо гострою: частина громадськості вважала, що предмет варто залишити лише для технічних і економічних спеціальностей.

Однак директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко наголосив: математика має залишатися. І навів приклад: у 2022 році в дослідженні PISA 42% українських 15-річних школярів не змогли подолати базовий рівень із математики.

«Це не про університет, це про життя. Якщо людина не здатна здійснити елементарні обрахунки — як вона функціонуватиме в побуті?» — підкреслив Сидоренко.

Також було зазначено:

  • Для подолання порогу в 100 балів достатньо знань на рівні 7 класу.

  • Для творчих спеціальностей вага математики у вступі мінімальна (коефіцієнт — 0,1).

  • У тесті є доступ до формул і таблиць — у трьох файлах формату А4.

  • НМТ — максимально спрощений формат, без письмових відповідей, що вже є компромісом.

Сидоренко наголосив:

«Ми не даємо освіту — її треба здобувати, як вугілля, по частинках. Інакше ми ризикуємо втратити майбутнє країни».

Нагадаємо, що на Полтавщині на НМТ-2025 була одна з найвищих явок в Україні — 92%

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: freepik
Теги: НМТ математика
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