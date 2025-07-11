Середня тривалість виконання одного тесту — 56 хвилин: на Полтавщині пояснили, чому НМТ не розбивають на два дні

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 105

Під час брифінгу в Полтавському офіційному медіацентрі заступник начальника ОВА Антон Чубенко та директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко пояснили, чому цьогорічний формат НМТ залишили незмінним — із чотиригодинною тривалістю.

За словами Сидоренка, у 2025 році ця тема вперше викликала активну суспільну дискусію. Дехто пропонував розділити тестування на два дні — по два предмети щодня. Однак такий формат подвоїв би ризики безпеки:

«Забезпечити укриття та логістику одного разу — уже складно. Повторити це двічі — ще складніше, особливо для дітей із сіл і віддалених районів», — зазначив він.

До того ж, як свідчать результати дослідження, проведеного в одному з тимчасових центрів, середня тривалість виконання одного тесту становила 56 хвилин, а обраного додаткового предмета — лише 30 хвилин. Це означає, що значна частина абітурієнтів вкладається у менший час, ніж передбачено.

«Чотири години складно витримати, але ще складніше — готуватися до чотирьох предметів, — каже Сидоренко. — Але при належній підготовці це реально. І саме такий формат дає змогу ефективніше організувати тестування в умовах війни».

Цьогоріч НМТ провели не лише в Україні, а й у 33 країнах світу. У кожній із них діяв лише один пункт тестування, тож логістика та організація були складними, але впоралися.

Нагадаємо, що на Полтавщині на НМТ-2025 була одна з найвищих явок в Україні — 92%.