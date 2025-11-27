Графік відключень: чому так писати неправильно?

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Українці вже звикли до слова «відключати», проте слова «виключати» і «відключати» є прямими кальками з російської мови і не відповідають українським мовним нормам.

В українській мові коректно використовувати дієслова «вимикати» або «від’єднувати». Натомість слова «відключати» чи «виключати» є помилковими у цьому контексті.

Згідно з тлумачним словником, слово «вимикати» має значення «припиняти дію чого-небудь, перериваючи зв’язок із загальною системою». Саме тому електроенергію необхідно вимикати, а не відключати.

Тож казати «графік вимкнень» замість «графік відключень» є цілком прийнятним варіантом. Проте, є ще кращий і точніший варіант: «графік знеструмлень».

«Строк» чи «термін»: як правильно сказати українською?

Обидва поняття — «строк» і «термін» — є питомими для української мови та мають право на існування. Йдеться про проміжок або точку в часі, встановлену для певної дії.

Однак, останнім часом слово «строк» почало втрачати популярність — зокрема через схожість з російським «срок». Ця подібність часто викликає упередження, і чимало людей прагне свідомо уникати цього.

В українській мові також існують альтернативи — наприклад, старослов’янське «реченець» або прикметник «задавнений» (застарілий, протермінований). А слово «термін» має ще й зовсім інше значення — як термінологічне позначення у науці чи техніці. Тож уникнення «строку» через хибні мовні страхи — це радше наслідок помилкових уявлень, ніж мовної норми.

ОСТАННІЙ чи КРАЙНІЙ?

Часто плутають ці слова, але вони мають різні значення:

ОСТАННІЙ — про послідовність у часі:

останній день

останній дзвоник

останній пост

КРАЙНІЙ — про розташування:

крайній будинок

крайній ряд

крайній стіл

Пам’ятайте:

Якщо щось відбулося після всього — це останнє.

Якщо щось на боці — це крайнє.

Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.