Графік відключень: чому так писати неправильно?
Українці вже звикли до слова «відключати», проте слова «виключати» і «відключати» є прямими кальками з російської мови і не відповідають українським мовним нормам.
В українській мові коректно використовувати дієслова «вимикати» або «від’єднувати». Натомість слова «відключати» чи «виключати» є помилковими у цьому контексті.
Згідно з тлумачним словником, слово «вимикати» має значення «припиняти дію чого-небудь, перериваючи зв’язок із загальною системою». Саме тому електроенергію необхідно вимикати, а не відключати.
Тож казати «графік вимкнень» замість «графік відключень» є цілком прийнятним варіантом. Проте, є ще кращий і точніший варіант: «графік знеструмлень».
Обидва поняття — «строк» і «термін» — є питомими для української мови та мають право на існування. Йдеться про проміжок або точку в часі, встановлену для певної дії.
Однак, останнім часом слово «строк» почало втрачати популярність — зокрема через схожість з російським «срок». Ця подібність часто викликає упередження, і чимало людей прагне свідомо уникати цього.
В українській мові також існують альтернативи — наприклад, старослов’янське «реченець» або прикметник «задавнений» (застарілий, протермінований). А слово «термін» має ще й зовсім інше значення — як термінологічне позначення у науці чи техніці. Тож уникнення «строку» через хибні мовні страхи — це радше наслідок помилкових уявлень, ніж мовної норми.
ОСТАННІЙ чи КРАЙНІЙ?
Часто плутають ці слова, але вони мають різні значення:
ОСТАННІЙ — про послідовність у часі:
КРАЙНІЙ — про розташування:
Пам’ятайте:
Якщо щось відбулося після всього — це останнє.
Якщо щось на боці — це крайнє.
Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.
