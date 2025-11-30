Олена Шуляк
Для дому і сім'ї

Календар городника на грудень – що робимо в перший місяць зими

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 272

Активні роботи завершені, але турбот вистачає: потрібно перевірити укриття дерев та чагарників, підготувати інвентар, стежити за станом озимини та подумати, що сіяти навесні

Грудень для садівників та городників — це період підбиття підсумків та планування. 

Сприятливими днями для роботи з рослинами в останній місяць 2025 року будуть 2-4, 6, 7, 15-17, 21, 22, 25, 26, 30 та 31 грудня.

У ці дати можна сіяти зелень, проводити підзимові посіви чи займатися декоративними культурами. Якщо ґрунт ще не промерз, це також гарний час для висадки хвойних дерев та чагарників.

Що і коли сіяти у грудні 2025 року

Часник, цибуля на зелень — 2-4, 6 та 7 грудня;

Редиска, салат, шпинат, петрушка, кріп — 15-17, 21 та 22 грудня (у теплиці чи контейнерах);

Морква, буряк, пастернак — підзимові посіви у пухкий ґрунт 15–17 або 25 та 26 грудня;

Базилік, рукола, кінза, мікрозелень — 2-4 або 30 та 31 грудня (в кімнатних умовах);

Однорічні квіти (мак, календула, айстра) — 15-17 грудня, якщо земля ще не замерзла;

Хвойні, декоративні дерева, живоплоти — 6-7 або 21 і 22 грудня, при температурі вище -5 °C.

Також у грудні варто перевірити, чи добре вкриті плодові дерева, оновити шар мульчі та оглянути рослини після перших морозів.

Несприятливими для будь-яких посівних чи пересадочних робіт будуть 1, 5, 10-12, 19, 20 та 27-29 грудня .

У цей час краще не турбувати рослини, а присвятити день іншим справам: перевірці зберігання овочів, догляду за кімнатними квітами або плануванню майбутніх посадок.

Автор: Мирослава Українська
