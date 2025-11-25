Лагідна українізація: як правильно назвати українською «копчик»

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Як правильно назвати українською «копчик»

Ми часто вживаємо у своєму мовленні так звані слова-приблуди, яких немає у жодному українському словнику. Тож давайте перевіримо свою мовну інтуїцію, виконавши тестове завдання.

Потрібно визначити, якого з нижченаведених слів немає в українській мові:

А. Творог.

Б. Копчик.

В. Брюки.

Визначилися з правильною відповіддю? Якщо ви обрали варіант «А», то правильно зробили. Не «творог», а «сир». І байдуже, твердий він чи кисломолочний. Ті, хто обрав варіант «Б», також не помилилися: ніякого «копчика» в українській мові немає. Правильно сказати «куприк» або «куприкова кістка». Але й ті, хто обрав варіант «В», теж мають рацію. Адже жодних «брюк» у наших словниках немає. Лише «штани». Це слово закарбоване в народних висловах: «залишити без штанів», «протирати штани» або «так до діла, як свиня штани наділа.

Отже, підсумуємо сьогоднішній урок: слова «творог», «копчик» і «брюки» — суржикові, тому їх потрібно уникати у своєму мовленні.

Чому сукня «від кутюр» — неправильно

Нещодавно, готуючи черговий випуск нашої газети, ми звернули увагу на негаразди, які проникають у назви кінофільмів. Читаємо рекламу кінофільму: «Помста від кутюр». На перший погляд, тут усе гаразд. Але це не так. Чому ж? Тому що перекладачі, напевно, перекладали австралійський фільм не з мови оригіналу (англійської), а з російської. Тож частинку «от» сприйняли як прийменник «від». Порівняймо російське словосполучення «месть от врага» з українським «помста від ворога». Так само «месть от кутюр» українською переклали як «помста від кутюр».

А ось тут потрібно було написати «помста от-кутюр». Це слово французького походження, де перша частинка «от» означає «високий», а друга — «кутюр» — означає «пошиття». Тож дослівний переклад «от-кутюр» буде «високе пошиття». А взагалі словом «от-кутюр» називають мистецтво створення одягу високої якості, а також «от-кутюр» — це унікальний одяг від автора в одному екземплярі не для широкого загалу. А ось для широкого загалу — «прет-а-порте».

Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.