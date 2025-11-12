ГО "Захист держави"
Екскурсія до військово-історичного музею: дотик до пам’яті поколінь
Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: "Власна справа" допомогла понад 32 тис. українців відкрити чи розвинути свій бізнес
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Для дому і сім'ї

Лагідна українізація: йде дощ чи падає — як правильно?

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 181

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Йде дощ чи падає?

Правильно — і так, і так. Обидва варіанти підтверджував доктор філологічних наук Олександр Пономарів.

Українська мова має десятки дієслів для цього явища:

дощ іде, випадає, падає, сипле, ллє, накрапає, періщить, січе, йде стіною, крапає, моросить, мрячить, сіється, цяпає, дріботить…

Як сказати українською «пустить пыль в глаза»

Спочатку з’ясуймо значення цього фразеологізму. «Пускать пыль в глаза» означає дії або слова людини, яка через обман змушує думати про себе краще. Але ж ця людина такою не є. Отже, вводить когось в оману.

Тож українською «пустить пыль в глаза» перекладається як «напускати туману» або «замилювати очі».

Це недобре. Тому краще не напускати туману, не замилювати очі людям, бо рано чи пізно маску буде зірвано, карти розкрито або ж виведено таку особу на чисту воду.

Чому ТернопІль із буквою «і», а МелітопОль — із буквою «о»

»Чому ТернопІль з буквою «і», а МелітопОль та СевастопОль — з буквою «о»?», — запитують нас наші читачі.

Щоб зрозуміти, яку букву — «о» чи «і» — треба писати в таких назвах, потрібно з’ясувати їхнє походження.

У містах Мелітополь і Севастополь — частина «поль» походить від грецького слова «поліс». У Давній Греції полісом називали місто-державу. В іншомовному корені «поль» звук [о] не чергується з [і]. Тому МелітопОль і СевастопОль.

Назва ж ТернопІль утворилася від поєднання слів «тернове поле». Так само Бориспіль походить від сполуки «Борисове поле». А в питомому українському слові [о] чергується з [і].

Як правильно сказати українською «першіння»

Українські словники не знають слова «першіння». Це калька з російської. Утворена вона за аналогією до російського слова «першение». А як же українською назвати подразнення та лоскіт у горлі?

Українці мають запам’ятати слово «пирхота». А дієслово «першит» має такий український відповідник — «дере в горлі». «До речі, і не «льодяники при кашлі і перхотінні», а «льодяники проти кашлю й пирхоти».

Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: лагідна українізація мова
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх