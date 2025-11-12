Лагідна українізація: йде дощ чи падає — як правильно?

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 181

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Йде дощ чи падає?

Правильно — і так, і так. Обидва варіанти підтверджував доктор філологічних наук Олександр Пономарів.

Українська мова має десятки дієслів для цього явища:

дощ іде, випадає, падає, сипле, ллє, накрапає, періщить, січе, йде стіною, крапає, моросить, мрячить, сіється, цяпає, дріботить…

Як сказати українською «пустить пыль в глаза»

Спочатку з’ясуймо значення цього фразеологізму. «Пускать пыль в глаза» означає дії або слова людини, яка через обман змушує думати про себе краще. Але ж ця людина такою не є. Отже, вводить когось в оману.

Тож українською «пустить пыль в глаза» перекладається як «напускати туману» або «замилювати очі».

Це недобре. Тому краще не напускати туману, не замилювати очі людям, бо рано чи пізно маску буде зірвано, карти розкрито або ж виведено таку особу на чисту воду.

Чому ТернопІль із буквою «і», а МелітопОль — із буквою «о»

»Чому ТернопІль з буквою «і», а МелітопОль та СевастопОль — з буквою «о»?», — запитують нас наші читачі.

Щоб зрозуміти, яку букву — «о» чи «і» — треба писати в таких назвах, потрібно з’ясувати їхнє походження.

У містах Мелітополь і Севастополь — частина «поль» походить від грецького слова «поліс». У Давній Греції полісом називали місто-державу. В іншомовному корені «поль» звук [о] не чергується з [і]. Тому МелітопОль і СевастопОль.

Назва ж ТернопІль утворилася від поєднання слів «тернове поле». Так само Бориспіль походить від сполуки «Борисове поле». А в питомому українському слові [о] чергується з [і].

Як правильно сказати українською «першіння»

Українські словники не знають слова «першіння». Це калька з російської. Утворена вона за аналогією до російського слова «першение». А як же українською назвати подразнення та лоскіт у горлі?

Українці мають запам’ятати слово «пирхота». А дієслово «першит» має такий український відповідник — «дере в горлі». «До речі, і не «льодяники при кашлі і перхотінні», а «льодяники проти кашлю й пирхоти».

Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.