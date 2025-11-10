Курка, запечена в кефірі — готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 07:00
Просте, але дуже смачне блюдо, яке сподобається всій родині
Складові:
Курка — приблизно 1,5 кг
500 мл кефіру з жирністю 3,2%
Одна цибулина
Сіль і чорний перець на свій смак
1 ч. л. паприки.
- Курку нарізаємо порційними шматками, злегка солимо і перчимо.
- Цибулю нарізаємо кільцями та трохи розминаємо, щоб виділився сік, потім змішуємо зі шматками курки та заливаємо кефіром. Залишаємо маринуватися в холодильнику мінімум на 4 години, а краще — на ніч.
- Перед запіканням викладаємо курку у форму, посипаємо паприкою для красивої золотистої скоринки і готуємо у духовці за 180°C близько 40 хвилин.
- У підсумку отримуємо соковите, ніжне м’ясо із ніжною, вершковою скоринкою.
