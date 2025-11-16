Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава формує комплексну систему турботи про дітей – від народження до школи
ГО "Захист держави"
Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Для дому і сім'ї, Поради по дому

Підзимовий посів для раннього врожаю — поради від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 137

Отримання раннього врожаю і раннє збирання гички з грядки дозволяє отримати два врожаї з ділянки за сезон

Восени настає закінчення садового сезону: урожай зібраний, грядки очищені. Але навіть з встановленням холодної погоди садівники не розслабляються. Адже вже зараз можна подбати про врожай майбутнього року, посіявши деякі культури під зиму.

Переваги посіву овочевих культур і зелені під зиму:

  • Урожай дозріває на три тижні раніше. Якщо при весняній посадці для початку робіт доводиться чекати прогріву і підсихання землі, то при осінній сівбі до цього часу озимі культури вже дадуть сходи.
  • Отримання раннього врожаю і раннє збирання гички з грядки дозволяє отримати два врожаї з ділянки за сезон.
  • Насіння проходять природну стратифікацію, тому відрізняються дружними, міцними і здоровими сходами.
  • Можливість заощадити час на посіви навесні — в жарку для садівників пору.
  • Врожайність озимих культур нітрохи не нижче, ніж при весняному посіві. Однак насолоджуватися власною зеленню або овочами можна набагато раніше.

Які культури садять під зиму

Для підзимового посіву підійдуть не всі культури і сорти. Перевагу варто віддавати ранньостиглим гібридам і сортам. До них відносяться морква, буряк, редис, ріпа, капуста, цибуля, часник, пастернак, кріп, петрушка, коріандр, салат, рукола, салатна гірчиця, щавель, селера, фенхель, шпинат.

Садити під зиму можна навіть ранню картоплю, щоб отримати продукцію вже в травні-червні. Однак такий спосіб посадки не дуже поширений серед садівників.

Коли висаджувати під зиму

Насіння після висіву повинні насититися вологою, але не зійти. Якщо після посіву температура навіть на кілька днів підніметься до + 5 … + 10 градусів, сіянці неодмінно зійдуть і загинуть при похолоданні.

Але і запізнюватися з посівом не варто: із промерзлої землі не вийде розбити на рядки.

Кращими умовами для посіву вважається утворення на поверхні грядки кірки з підмерзлою землею. Температура повітря і грунту не повинна триматися близько 0 градусів. Відлиг у прогнозі вже бути не повинно.

При холодній, короткій осені висадку починають вже в кінці жовтня. Якщо осінь затяжна, суха і тепла, то висадку можна відкласти навіть до другої половини листопада.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: осінь насіння врожай
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх