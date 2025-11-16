Підзимовий посів для раннього врожаю — поради від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 137

Отримання раннього врожаю і раннє збирання гички з грядки дозволяє отримати два врожаї з ділянки за сезон

Восени настає закінчення садового сезону: урожай зібраний, грядки очищені. Але навіть з встановленням холодної погоди садівники не розслабляються. Адже вже зараз можна подбати про врожай майбутнього року, посіявши деякі культури під зиму.

Переваги посіву овочевих культур і зелені під зиму:

Урожай дозріває на три тижні раніше. Якщо при весняній посадці для початку робіт доводиться чекати прогріву і підсихання землі, то при осінній сівбі до цього часу озимі культури вже дадуть сходи.

Отримання раннього врожаю і раннє збирання гички з грядки дозволяє отримати два врожаї з ділянки за сезон.

Насіння проходять природну стратифікацію, тому відрізняються дружними, міцними і здоровими сходами.

Можливість заощадити час на посіви навесні — в жарку для садівників пору.

Врожайність озимих культур нітрохи не нижче, ніж при весняному посіві. Однак насолоджуватися власною зеленню або овочами можна набагато раніше.

Які культури садять під зиму

Для підзимового посіву підійдуть не всі культури і сорти. Перевагу варто віддавати ранньостиглим гібридам і сортам. До них відносяться морква, буряк, редис, ріпа, капуста, цибуля, часник, пастернак, кріп, петрушка, коріандр, салат, рукола, салатна гірчиця, щавель, селера, фенхель, шпинат.

Садити під зиму можна навіть ранню картоплю, щоб отримати продукцію вже в травні-червні. Однак такий спосіб посадки не дуже поширений серед садівників.

Коли висаджувати під зиму

Насіння після висіву повинні насититися вологою, але не зійти. Якщо після посіву температура навіть на кілька днів підніметься до + 5 … + 10 градусів, сіянці неодмінно зійдуть і загинуть при похолоданні.

Але і запізнюватися з посівом не варто: із промерзлої землі не вийде розбити на рядки.

Кращими умовами для посіву вважається утворення на поверхні грядки кірки з підмерзлою землею. Температура повітря і грунту не повинна триматися близько 0 градусів. Відлиг у прогнозі вже бути не повинно.

При холодній, короткій осені висадку починають вже в кінці жовтня. Якщо осінь затяжна, суха і тепла, то висадку можна відкласти навіть до другої половини листопада.