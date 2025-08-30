Як смажити баклажани, щоб вони не вбирали олію
Сьогодні, 08:01
Переглядів: 280
Смачнй рецепт до вашого столу
Складові:
Баклажани — 800 г;
Яйця — 1 шт.;
Сметана 20% — 2 ст. л.;
Цибуля — 1 шт.;
Часник — 2 зубчики;
Цукор — 1 ч. л.;
Куркума — ½ ч. л.;
Петрушка — кілька гілочок;
Сіль — ½ ч. л.
- Очищаємо баклажани так, щоб залишалися смуги шкірки, нарізаємо їх великими кубиками. Солимо баклажани у глибокій тарі, залишаємо на 15 хвилин.
- Нарізаємо півкільцями цибулю і обсмажуємо в олії , додаємо сіль і цукор. Просушуємо баклажани паперовим рушником, додаємо збите яйце і залишаємо ще на 10 хвилин.
- Золоту цибулю кладемо в окрему миску. В олії обсмажуємо баклажани на сковороді, заздалегідь віджимаємо їх від вологи.
- Обсмажуємо баклажани на середньому вогні до золотистого кольору, потім всипаємо куркуму і улюблені приправи. Додаємо до баклажанів цибулю, змішуємо.
- Викладаємо до баклажанів сметану і під кришкою на повільному вогні гасимо 3 хвилини.
- Шинкуємо петрушку, пропускаємо до неї зубчики часнику через прес і суміш додаємо в баклажани.
