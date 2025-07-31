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«Кльов буде таким, що ви забудете про все на світі»: календар рибалки на серпень

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 128

Згідно з місячним календарем на серпень, найактивніше риба клюватиме під час Місяця у фазі зростання (2-8, 24-28 серпня). У повню (9 серпня) та Молодик (23 серпня) риба обережна та менш жвава, що знижує шанси на улов

Найкращі дні для риболовлі: 2-5, 24-28 серпня (добре клюватиме короп, карась, лящ).

Хороші дні для риболовлі: 11-15, 17-20 серпня (щука, окунь, судак активні, особливо на спінінг).

Погані дні для риболовлі: 7-8, 21-22 серпня (кльов слабкий, але з прикормом рибу можна витягнути).

Дуже погані дні для риболовлі: 1, 9, 23, 29-31 серпня (повня й молодик пригнічує активність риби).

Короп, карась і лящ у серпні 2025 року клюватимуть на кукурудзу, горох, опариша чи хлібний м’якуш — ловіть біля очерету чи на мілині. Для плотви і краснопірки використовуйте мотиль, черв’як.

Щука, окунь, судак тримаються на глибині 2-4 метрів, реагують на воблери, блешні чи силікон. Сома краще ловити вночі на живця чи курячу печінку.

Пам’ятайте, що серпень — спекотний місяць, тож риба може ховатися в тіні чи на глибині. Найкращий час для риболовлі — ранок або вечір.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: календар рибалки
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