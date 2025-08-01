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Обережно, алергія на кунжут

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 86

Алергія на кунжут все ще дуже рідкісна, проте реакція на алергени часом буває дуже бурхливою, і часто навіть найменших кількостей достатньо, щоб викликати важкі симптоми

Зазвичай алергія на кунжут розвивається і в основному вражає дорослих. Наша імунна система розпізнає різні алергени сезаму (сезамін та сезамолін) як зловмисників, а потім створює антитіла, які потім викликають типові симптоми харчової алергії.

Але відомі також перехресні реакції на кунжут, особливо страждаючі алергією на арахіс часто реагують на кунжут, оскільки структури алергенів дуже схожі.

Симптоми алергії на кунжут

Симптоми алергії на кунжут зазвичай відповідають харчовій алергії, лише в рідкісних випадках відомі реакції після контакту.

  • алергічний риніт, свербіж у носі
  • біль у горлі, утруднення ковтання, набряк у горлі
  • задишка, утруднене дихання
  • сухий кашель, хронічний дратівливий кашель
  • роздратування шкіри, почервоніння шкіри
  • у чутливих людей — анафілактичні реакції, кропив’янка, набряк Квінке, риніт.

Той, хто помічає ці симптоми, повинен обов’язково проконсультуватися з лікарем або алергологом. Алерголог може використовувати тест на алергію, щоб визначити, на який алерген ви реагуєте, і запропонувати відповідну терапію.

Що робити

По-перше, звернутися до лікаря. Він призначить необхідне лікування.

Алергічної реакції на кунжут можна, звичайно, уникнути, якщо його не вживати, але з кунжутом це не так просто, оскільки кунжут використовується у багатьох продуктах.

Вам слід отримати пораду від дієтолога, він може скласти план дієти, в якому уникатимуть усіх продуктів, що містять кунжут.

Під час покупок завжди слід звертати увагу на інгредієнти їжі.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: алергія кунжут
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