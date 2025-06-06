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Лагідна українізація: «немає» чи «не має»: як писати правильно у різних випадках

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 195 Коментарів: 1

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

В українській мові існують слова, написання яких для багатьох є предметом сумнівів, наприклад, правильне написання немає чи не має. Багато людей плутаються, вирішуючи, слід писати це слово разом чи окремо.

Згідно з правилами, «немає» можна писати як разом, так і окремо, все залежить від ситуації.  

Важливо розрізняти їх у контексті речення, щоб уникнути помилок у написанні.

Коли «не має» пишемо окремо

Так, відповідно до правил написання не з дієсловами, не має пишеться окремо. Наприклад:

  • Це поле не має меж.
  • Справжня дружба не має ціни.
  • Я не маю вільного часу сьогодні.

Коли «немає» пишемо разом

Але якщо йдеться про заперечне слово немає, яке можна замінити словом нема без втрати сенсу, то частка не буде писатися разом. В такому випадку слово немає або його скорочена форма нема позначають відсутність. Наприклад:

  • Справжній дружбі ціни немає (нема).
  • У нього немає (нема) стільки грошей.
  • Немає (нема) стільки слів, аби описати красу наших Карпат.

На кухні використовуємо нашу солов'їну: тепер немає сахарниці, тьорки і кофейника

Зазвичай ми використовуємо кальки чи русизми вдома, оскільки інколи не знаємо, як назвати правильно той чи інший предмет на кухні,  не вдаючись до суржику. Однак українська мова насправді багата на виразні та звучні слова, особливо коли йдеться про кухонне начиння. 

Як правильно називати кухонне приладдя українською 

  • Чашка — не кружка, як часто помилково називають цей посуд.
  • Цукорниця — не сахарниця, оскільки це російська калька.
  • Таця — не поднос чи піднос, оскільки це також калька.
  • Тертушка — не тьорка, оскільки в українській мові цього слова немає.
  • Кавник — елегантне слово на заміну русизму кофейник.
  • Сільниця — не солонка, оскільки такого слова в українській мові немає.
  • Ополоник — правильна назва замість половника.
  • Дощечка — предмет для нарізання продуктів, який неправильно називають досточкою.
  • Серветка — замість русизму салфєтка.
  • Друшляк — правильна назва замість кальки друшлаг.
  • Глечик — не кувшин, оскільки цього слова в українській мові немає.

Скоромовка 

Забажала жабка в жбанку

На базар везти сметанку.

Їжакам

І жукам

У банки

Наливає жабка сметанки.

А коли розпродасть

цілий жбанчик -

На зелений заробить жупанчик.

Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.

1
Автор: Мирослава Українська
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Коментарі: 1

147
OLDTROLL:
Сьогодні, 08:17

Скоро знадобиться жорстка дематюкизація населення, тому, що темпи обидлячування молоді просто лякають, діти, починаючи з 7-8 віку вживають матюччя більше ніж літературних слів, а більшості дорослих просто байдуже, і це жахливо!(((


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