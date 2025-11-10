У третю річницю визволення Херсона покажуть фільм «Херсон: Сафарі на людей»

Фільм транслюватиметься 11 листопада о 20.00 за київським часом на українських телеканалах «Дім» та Freedom
У третю річницю визволення Херсона від російських загарбників на платформі MEGOGO виходить документальна стрічка «Kherson: Human Safari» американської продюсерки та журналістки Заріни Забріскі.
«Сафарі на людей» — систематичне використання Росією дронів для полювання на цивільних. Це лише частина ширшої розповіді про виживання, стійкість і непокору.
Автори фільму обрали шлях вільного онлайн-показу та глобальних переглядiв, замість очікування на угоди з дистриб’юторами чи прем’єри на фестивалях, щоб підвищити обізнаність про події в Херсоні, враховуючи критичну ситуацію в місті.
Донати від фільму підтримують гуманітарну допомогу Херсону: евакуацію сімей і притулку для тварин, доставку допомоги, придбання детекторів дронів, евакуацію людей із обмеженими можливостями та родин із тваринами з острова Корабел після підриву мосту.
Фільм транслюватиметься 11 листопада 2025 року о 20:00 за київським часом на українських телеканалах «Дім» та Freedom. Також його можна буде подивитися на YouTube, платформах Київстар ТБ, Sweet TV, YouTV, ОТТ Club та Ukrainske TV.
