У третю річницю визволення Херсона покажуть фільм «Херсон: Сафарі на людей»

Фільм транслюватиметься 11 листопада о 20.00 за київським часом на українських телеканалах «Дім» та Freedom

У третю річницю визволення Херсона від російських загарбників на платформі MEGOGO виходить документальна стрічка «Kherson: Human Safari» американської продюсерки та журналістки Заріни Забріскі.

— Фільм розповідає повну історію міста від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році: окупацію, супротив, визволення, повінь та подальше знищення під щоденними обстрілами. Для мене, як режисерки стрічки ця дата також особиста — саме три роки тому я вперше приїхала до Херсона, — розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» Заріна Забріскі.

«Сафарі на людей» — систематичне використання Росією дронів для полювання на цивільних. Це лише частина ширшої розповіді про виживання, стійкість і непокору.

Автори фільму обрали шлях вільного онлайн-показу та глобальних переглядiв, замість очікування на угоди з дистриб’юторами чи прем’єри на фестивалях, щоб підвищити обізнаність про події в Херсоні, враховуючи критичну ситуацію в місті.

— Разом із новою доповіддю ООН про дронові атаки, візитом Анджеліни Джолі до Херсона та програмою Президента Зеленського щодо протидронової оборони міста, широкий безкоштовний показ фільму допоможе підвищити обізнаність українців та підтримати Херсон, — зазначила режисерка.

Донати від фільму підтримують гуманітарну допомогу Херсону: евакуацію сімей і притулку для тварин, доставку допомоги, придбання детекторів дронів, евакуацію людей із обмеженими можливостями та родин із тваринами з острова Корабел після підриву мосту.

Фільм транслюватиметься 11 листопада 2025 року о 20:00 за київським часом на українських телеканалах «Дім» та Freedom. Також його можна буде подивитися на YouTube, платформах Київстар ТБ, Sweet TV, YouTV, ОТТ Club та Ukrainske TV.