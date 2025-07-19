Дивовижні пригоди, дівич-вечір і тривога: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Люсі Кларк «Одна з дівчат»
Шість молодих жінок прибувають на грецький острів на дівич-вечір. Незабаром їхня подруга Лексі виходить заміж за чоловіка, якого по-справжньому кохає. Дівчата купаються під зоряним небом,насолоджуються краєвидами та смачною їжею, але насправді їхня дружба вдавана, а секрети обтяжливі. Зрештою одна з дівчат втрачає ореол таємничості – і все летить шкереберть. Невже хтось із подруг хоче зруйнувати щасливе майбутнє Лексі з Едом? Але чому?...
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Астрід Лінгрен «Міо, мій Міо»
У цій книжці розповідається про дивовижні пригоди юного героя – хлопчика Міо, про одвічну боротьбу добра і зла, втіленого в особі лиходія Като, про дружбу та взаємовиручку дітей, які не розгубилися, а згуртувалися у спільній боротьбі зі злом.
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Володимир Станчишин «Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією»
Про що можна говорити з дітьми в музеї чи галереї? Як бавитись, спілкуючись про мистецтво? Як перетворити похід у музей на незабутній спогад дитинства?
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